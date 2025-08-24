Силы обороны Украины ударили по Сызранскому НПЗ — видео

Главное управление разведки Украины официально подтвердило факт успешного поражения находящегося в России Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Новая атака на вражеский НПЗ произошла в ночь на 24 августа 2025 года.
Главные тезисы
- В районе расположения объекта зафиксированы попадания и детонации.
- Также ГУР показало "горячее" послание оккупантам ко Дню Независимости Украины.
Украинские воины продолжают уничтожать российские НПЗ
К новой успешной операции присоединились подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и другие составляющие Сил обороны Украины.
Именно они совместными усилиями нанесли массивные удары по объекту топливно-энергетической инфраструктуры противника — Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу( Самарская область РФ).
Украинские разведчики обращают внимание на то, что Сызранский НПЗ имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет около 3,08% от общего объема нефтепереработки в стране-агрессорке.
Кроме того, указано, что этот НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного горючего, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые затем активно использует армия РФ в войне против Украины.
Согласно данным ГУР, в районе расположения объекта зафиксированы попадания и детонации.
Результаты новой атаки будут объявлены чуть позже.
