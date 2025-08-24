Силы обороны Украины ударили по Сызранскому НПЗ — видео

Главное управление разведки Украины официально подтвердило факт успешного поражения находящегося в России Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Новая атака на вражеский НПЗ произошла в ночь на 24 августа 2025 года.

Украинские воины продолжают уничтожать российские НПЗ

К новой успешной операции присоединились подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и другие составляющие Сил обороны Украины.

Именно они совместными усилиями нанесли массивные удары по объекту топливно-энергетической инфраструктуры противника — Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу( Самарская область РФ).

Украинские разведчики обращают внимание на то, что Сызранский НПЗ имеет проектную мощность до 8,5 млн тонн нефти в год, что составляет около 3,08% от общего объема нефтепереработки в стране-агрессорке.

Кроме того, указано, что этот НПЗ специализируется на производстве бензина, дизельного горючего, авиационного керосина и других нефтепродуктов, которые затем активно использует армия РФ в войне против Украины.

Согласно данным ГУР, в районе расположения объекта зафиксированы попадания и детонации.

Результаты новой атаки будут объявлены чуть позже.