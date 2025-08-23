ГУР ликвидировало военных РФ, совершавших преступления в Буче

Главное управление разведки Украины сообщает, что 22 августа на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Кадиевской городской общины Алчевского района Луганской области произошел взрыв. Это была еще одна успешная операция ГУР.
Что известно о новой успешной операции ГУР
По словам украинских разведчиков, детонация произошла во дворе одного из домов, где находились 6 солдат РФ с их военным транспортом.
ГУР обращает внимание на то, что 3 года назад указанные российские захватчики принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области.
В рамках новой успешной операции были ликвидированы два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ "буханку", загруженную боекомплектом, а также трое солдат РФ.
Кроме того, указано, что еще два захватчика — тяжелые "300".
