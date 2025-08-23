ГУР ликвидировало военных РФ, совершавших преступления в Буче
ГУР ликвидировало военных РФ, совершавших преступления в Буче

Что известно о новой успешной операции ГУР
Главное управление разведки Украины сообщает, что 22 августа на территории временно оккупированного населенного пункта Калиново Кадиевской городской общины Алчевского района Луганской области произошел взрыв. Это была еще одна успешная операция ГУР.

  Украинские разведчики совершили новый акт мести.
  Также они раскрыли потери армии РФ.

Что известно о новой успешной операции ГУР

По словам украинских разведчиков, детонация произошла во дворе одного из домов, где находились 6 солдат РФ с их военным транспортом.

ГУР обращает внимание на то, что 3 года назад указанные российские захватчики принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области.

В Луганской области московиты выполняли функцию мобильной группы ПВО для прикрытия от воздушных атак обустроенной неподалеку дома вражеской военно-ремонтной базы, — сказано в заявлении.

В рамках новой успешной операции были ликвидированы два вражеских пикапа с пулеметами, УАЗ "буханку", загруженную боекомплектом, а также трое солдат РФ.

Кроме того, указано, что еще два захватчика — тяжелые "300".

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие. Борьба продолжается! Слава Украине! — заключают украинские разведчики.

