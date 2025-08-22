ГУР ликвидировало 5 элитных российских водолазов

Главное управление разведки Украины сообщает о новой успешной операции в Черном море. Так, ударный морской дрон смог прорваться к Новороссийской бухте, где враг хранит остатки крупных кораблей своего Черноморского флота.

Новая успешная операция ГУР — первые подробности

По словам украинских разведчиков, из-за действия средств РЭБ морской дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать.

Прошло некоторое время и вражеское командование приказало поднять ударный морской беспилотник из бухты для исследования.

Для выполнения новой задачи создали группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота государства-агрессора России из числа т.н. "ПДСС" (подводные деверсионные силы и средства).

Что важно понимать, речь идет о подразделении высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают наилучшее оснащение.

Во время манипуляций с украинским морским дроном он сдетонировал — в результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов ликвидированы. Поделиться

ГУР обращает внимание на то, что среди базирующегося в Новороссийске личного состава российского флота обостряется возмущение из-за нелепых “мясных” приказов командования, в частности достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы.