ГУР узнало о новой серьезной проблеме армии РФ
ГУР
Что не так с российскими ракетами Х-59
Страна-агрессорка Россия сталкивается с проблемами в производстве ракет Х-59. Что важно понимать, прежде всего, речь идет о создании радиолокационных головок самонаведения.

Главные тезисы

  • Россия не выполняет гособоронзаказ на авиационные ракеты Х-59.
  • Достаточно часто на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведение устанавливали массогабаритные макеты.

Украинские разведчики публикуют данные о 116 предприятиях, вовлеченных в производство авиационной ракеты Х-59М2/М2А.

ГУР обращает внимание на то, что около 50 компаний (40%) из этого перечня до сих пор не попали под санкционные удары ни одной из стран мира.

Несмотря на это, страна-агрессорка уже испытывает серьезные проблемы с выполнением гособоронзаказа.

Постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков заставляют российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет.

Как оказалось, россияне активно прибегают к каннибализму собственных старых систем — они разбирают и адаптируют старые двигатели Р95 и компоненты головок самонаведения.

Зафиксированы случаи, когда на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали массогабаритные макеты. Именно АРГСН является самым дорогим элементом ракеты и одновременно главной проблемой для российского производства, — отмечает ГУР.

На этом фоне украинские разведчики призывают международное сообщество к усилению санкционного давления на Россию, ведь этот инструмент действительно эффективен.

