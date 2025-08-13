ГУР узнало о новой серьезной проблеме армии РФ

Страна-агрессорка Россия сталкивается с проблемами в производстве ракет Х-59. Что важно понимать, прежде всего, речь идет о создании радиолокационных головок самонаведения.
Главные тезисы
- Россия не выполняет гособоронзаказ на авиационные ракеты Х-59.
- Достаточно часто на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведение устанавливали массогабаритные макеты.
Что не так с российскими ракетами Х-59
Украинские разведчики публикуют данные о 116 предприятиях, вовлеченных в производство авиационной ракеты Х-59М2/М2А.
ГУР обращает внимание на то, что около 50 компаний (40%) из этого перечня до сих пор не попали под санкционные удары ни одной из стран мира.
Несмотря на это, страна-агрессорка уже испытывает серьезные проблемы с выполнением гособоронзаказа.
Как оказалось, россияне активно прибегают к каннибализму собственных старых систем — они разбирают и адаптируют старые двигатели Р95 и компоненты головок самонаведения.
На этом фоне украинские разведчики призывают международное сообщество к усилению санкционного давления на Россию, ведь этот инструмент действительно эффективен.
