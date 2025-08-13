ГУР дізналося про нову серйозну проблему армії РФ

Країна-агресорка Росія стикається з проблемами у виробництві ракет Х-59. Що важливо розуміти, насамперед йдеться про створення радіолокаційних головок самонаведення.
Головні тези:
- Росія не виконує держоборонзамовлення на авіаційні ракети Х-59.
- Доволі часто на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення встановлювали масогабаритні макети.
Що не так з російськими ракетами Х-59
Українські розвідники публікують дані про 116 підприємств, які залучені до виробництва авіаційної ракети Х-59М2/М2А.
ГУР звертає увагу на те, що близько 50 компаній (40%) із цього переліку досі не потрапили під санкційні удари жодної з країн світу.
Попри це, країна-агресорка вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення.
Як виявилося, росіяни активно вдаються до канібалізму власних старих систем — вони розбирають та адаптують старі двигуни Р95 та компоненти головок самонаведення.
На цьому тлі українські розвідники закликають міжнародну спільноту до посилення санкційного тиску на Росію, адже цей інструмент дійсно є ефективним.
