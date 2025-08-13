ГУР дізналося про нову серйозну проблему армії РФ

Країна-агресорка Росія стикається з проблемами у виробництві ракет Х-59. Що важливо розуміти, насамперед йдеться про створення радіолокаційних головок самонаведення.

Що не так з російськими ракетами Х-59

Українські розвідники публікують дані про 116 підприємств, які залучені до виробництва авіаційної ракети Х-59М2/М2А.

ГУР звертає увагу на те, що близько 50 компаній (40%) із цього переліку досі не потрапили під санкційні удари жодної з країн світу.

Попри це, країна-агресорка вже відчуває серйозні проблеми з виконанням держоборонзамовлення.

Постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків змушують російські підприємства регулярно звітувати про недотримання темпів і строків виготовлення ракет. Поширити

Як виявилося, росіяни активно вдаються до канібалізму власних старих систем — вони розбирають та адаптують старі двигуни Р95 та компоненти головок самонаведення.

Зафіксовано випадки, коли на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН) встановлювали масогабаритні макети. Саме АРГСН є найдорожчим елементом ракети та водночас — головною проблемою для російського виробництва, — наголошує ГУР. Поширити

На цьому тлі українські розвідники закликають міжнародну спільноту до посилення санкційного тиску на Росію, адже цей інструмент дійсно є ефективним.