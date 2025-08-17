ГУР успешно уничтожило состав БК и оккупантов в Мелитополе — видео

Главное управление разведки Украины сообщает, что 16 августа их воины провели новую операцию во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Удалось успешно уничтожить состав БК и российских захватчиков, переброшенных страной-агрессоркой на Запорожский фронт.

Что известно о новом успехе ГУР

Как сообщают украинские разведчики, громкий взрыв прогремел в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе.

Благодаря этой операции удалось уничтожить, по меньшей мере, 6 российских захватчиков из числа морской пехоты, а также экипаж БПЛА так называемого кадыровского батальона "Ахмад-восток".

Что важно понимать, точное количество безвозвратных и санитарных потерь российских захватчиков устанавливается.

Кроме того, указано, что в результате взрыва также вспыхнул склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации.