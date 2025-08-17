ГУР успішно знищило склад БК та окупантів у Мелітополі — відео

Головне управління розвідки України повідомляє, що 16 серпня їхні воїни провели нову операцію в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Вдалося успішно знищити склад БК та російських загарбників, яких країна-агресорка перекинула на Запорізький фронт.

Що відомо про новий успіх ГУР

Як повідомляють українські розвідники, гучний вибух прогримів у момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом до пункту дислокації окупантів на території промзони в районі проїзду Корвацького у Мелітополі.

Завдяки цій операції вдалося знищити щонайменше 6 російських загарбників з числа морської піхоти, а також екіпаж БПЛА так званого кадировського батальйону “Ахмад-восток”.

Що важливо розуміти, точна кількість безповоротних та санітарних втрат російських загарбників встановлюються.

Окрім того, наголошується, що в результаті вибуху також спалахнув склад з боєприпасами, було чутно звуки вторинної детонації.