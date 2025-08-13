1200 військових КНДР незабаром прибудуть на Курщину — ГУР
1200 військових КНДР незабаром прибудуть на Курщину — ГУР

Джерело:  Суспільне

Північна Корея продовжує надавати військову підтримку Росії, де вже перебуває близько 11 тисяч військових із КНДР і очікується прибуття нових груп.

Головні тези:

  • Понад 11 тисяч військових із КНДР вже перебувають у Росії, і очікується прибуття додаткових груп військовослужбовців.
  • Протягом співпраці між Росією та Північною Кореєю планується прибуття ще 6 тисяч північнокорейських військовослужбовців для роботи з розмінування та інженерних робіт.
  • Північна Корея отримує від Росії досвід сучасних бойових дій, зокрема використання FPV-дронів та артилерійських систем.

КНДР надсилає армії РФ нових військових

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Вони (північнокорейські військові — ред.) продовжують перебувати в Курській області, взагалі — в європейській частині Росії. На полігонах, де створені ці чотири бригади, вони так і залишаються. Це близько 11 тисяч військовослужбовців. І чітко визначено, що їхня основна зона відповідальності — це Курська і Бєлгородська області. Це ми бачили та по бойовому застосуванню, і по їхній присутності саме в цьому регіоні.

Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький

Заступник начальника ГУР

За словами заступника начальника ГУР, між Росією та КНДР є домовленість про направлення ще 6 тисяч північнокорейських військовослужбовців, які будуть проводити роботи з розмінування, інженерні роботи, відновлюватимуть інфраструктуру тощо.

Ми очікуємо на прибуття першої партії, близько 1200 військовослужбовців збройних сил Північної Кореї, саме в Курську область.

За словами Скібіцького, для Північної Кореї головний результат такої співпраці — набуття досвіду сучасних бойових дій.

Це сучасна війна, сучасний конфлікт. І крім Росії та України зараз сюди додається Північна Корея. Для регіону — Японія, Південна Корея, навіть Китай, інші країни — Північна Корея зараз — це одна з найбільш обізнаних країн щодо сучасного воєнного конфлікту. Зокрема — щодо застосування FPV-дронів, інших дронів, поєднання їх з артилерійськими системами, ведення розвідки, тактики застосування підрозділів в штурмових діях і таке інше. Це дуже суттєвий досвід для Північної Кореї.

