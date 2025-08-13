1200 військових КНДР незабаром прибудуть на Курщину — ГУР

Північна Корея продовжує надавати військову підтримку Росії, де вже перебуває близько 11 тисяч військових із КНДР і очікується прибуття нових груп.
Головні тези:
- Понад 11 тисяч військових із КНДР вже перебувають у Росії, і очікується прибуття додаткових груп військовослужбовців.
- Протягом співпраці між Росією та Північною Кореєю планується прибуття ще 6 тисяч північнокорейських військовослужбовців для роботи з розмінування та інженерних робіт.
- Північна Корея отримує від Росії досвід сучасних бойових дій, зокрема використання FPV-дронів та артилерійських систем.
КНДР надсилає армії РФ нових військових
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
За словами заступника начальника ГУР, між Росією та КНДР є домовленість про направлення ще 6 тисяч північнокорейських військовослужбовців, які будуть проводити роботи з розмінування, інженерні роботи, відновлюватимуть інфраструктуру тощо.
За словами Скібіцького, для Північної Кореї головний результат такої співпраці — набуття досвіду сучасних бойових дій.
Це сучасна війна, сучасний конфлікт. І крім Росії та України зараз сюди додається Північна Корея. Для регіону — Японія, Південна Корея, навіть Китай, інші країни — Північна Корея зараз — це одна з найбільш обізнаних країн щодо сучасного воєнного конфлікту. Зокрема — щодо застосування FPV-дронів, інших дронів, поєднання їх з артилерійськими системами, ведення розвідки, тактики застосування підрозділів в штурмових діях і таке інше. Це дуже суттєвий досвід для Північної Кореї.
