1200 військових КНДР незабаром прибудуть на Курщину — ГУР

Вони (північнокорейські військові — ред.) продовжують перебувати в Курській області, взагалі — в європейській частині Росії. На полігонах, де створені ці чотири бригади, вони так і залишаються. Це близько 11 тисяч військовослужбовців. І чітко визначено, що їхня основна зона відповідальності — це Курська і Бєлгородська області. Це ми бачили та по бойовому застосуванню, і по їхній присутності саме в цьому регіоні.