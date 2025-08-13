1200 военных КНДР скоро прибудут на Курщину — ГУР

Они (северокорейские военные — ред.) продолжают находиться в Курской области, вообще — в европейской части России. На полигонах, где созданы четыре бригады, они так и остаются. Это около 11 тысяч военнослужащих. И четко определено, что их основная зона ответственности — Курская и Белгородская области. Это мы видели и по боевому применению и по их присутствию именно в этом регионе.