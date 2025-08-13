1200 военных КНДР скоро прибудут на Курщину — ГУР
1200 военных КНДР скоро прибудут на Курщину — ГУР

КНДР
Читати українською
Источник:  Суспільне

Северная Корея продолжает оказывать военную поддержку России, где уже находятся около 11 тысяч военных из КНДР и ожидается прибытие новых групп.

Главные тезисы

  • Более 11 тысяч военных из КНДР уже пребывают в России, и планируется прибытие дополнительных групп для выполнения различных задач.
  • Северная Корея получает опыт современных боевых действий от России, включая использование FPV-дронов и артиллерийских систем.
  • По соглашению между Россией и КНДР ожидается отправление еще 6 тысяч северокорейских военнослужащих для работ по разминированию и инженерным задачам.

КНДР присылает армии РФ новых военных

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Они (северокорейские военные — ред.) продолжают находиться в Курской области, вообще — в европейской части России. На полигонах, где созданы четыре бригады, они так и остаются. Это около 11 тысяч военнослужащих. И четко определено, что их основная зона ответственности — Курская и Белгородская области. Это мы видели и по боевому применению и по их присутствию именно в этом регионе.

Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий

Заместитель начальника ГУР

По словам заместителя начальника ГУР, между Россией и КНДР есть договоренность о направлении еще 6 тысяч северокорейских военнослужащих, которые будут проводить работы по разминированию, инженерные работы, восстанавливать инфраструктуру и т.д.

Мы ожидаем прибытия первой партии, около 1200 военнослужащих вооруженных сил Северной Кореи, именно в Курскую область.

По словам Скибицкого, для Северной Кореи главный результат такого сотрудничества — приобретение опыта современных боевых действий.

Это современная война, современный конфликт. И, кроме России и Украины, сейчас сюда добавляется Северная Корея. Для региона — Япония, Южная Корея, даже Китай, другие страны — Северная Корея сейчас — это одна из наиболее осведомленных стран о современном военном конфликте. В частности — по применению FPV-дронов, других дронов, сочетанию их с артиллерийскими системами, ведению разведки, тактике применения подразделений в штурмовых действиях и так далее. Это очень существенный опыт для Северной Кореи.

