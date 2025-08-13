1200 военных КНДР скоро прибудут на Курщину — ГУР

Северная Корея продолжает оказывать военную поддержку России, где уже находятся около 11 тысяч военных из КНДР и ожидается прибытие новых групп.
Главные тезисы
- Более 11 тысяч военных из КНДР уже пребывают в России, и планируется прибытие дополнительных групп для выполнения различных задач.
- Северная Корея получает опыт современных боевых действий от России, включая использование FPV-дронов и артиллерийских систем.
- По соглашению между Россией и КНДР ожидается отправление еще 6 тысяч северокорейских военнослужащих для работ по разминированию и инженерным задачам.
КНДР присылает армии РФ новых военных
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
По словам заместителя начальника ГУР, между Россией и КНДР есть договоренность о направлении еще 6 тысяч северокорейских военнослужащих, которые будут проводить работы по разминированию, инженерные работы, восстанавливать инфраструктуру и т.д.
По словам Скибицкого, для Северной Кореи главный результат такого сотрудничества — приобретение опыта современных боевых действий.
Это современная война, современный конфликт. И, кроме России и Украины, сейчас сюда добавляется Северная Корея. Для региона — Япония, Южная Корея, даже Китай, другие страны — Северная Корея сейчас — это одна из наиболее осведомленных стран о современном военном конфликте. В частности — по применению FPV-дронов, других дронов, сочетанию их с артиллерийскими системами, ведению разведки, тактике применения подразделений в штурмовых действиях и так далее. Это очень существенный опыт для Северной Кореи.
