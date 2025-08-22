ГУР ліквідувало 5 елітних російських водолазів
Категорія
Україна
Дата публікації

Головне управління розвідки України повідомляє про нову успішну операцію  у Чорному морі. Так, ударний морський дрон зміг прорватися до бухти Новоросійска, де ворог зберігає залишки великих кораблів свого Чорноморського флоту. 

Головні тези:

  • Український морський дрон вибухнув під час намагань росіян його знищити.
  • Російське командування вкотре не пошкодувало власних елітних кадрів.

Нова успішна операція ГУР — перші подробиці

За словами українських розвідників, через дію засобів РЕБ морський дрон втратив зв’язок з пунктом керування і почав дрейфувати.

Минув деякий час, й вороже командування наказало підняти ударний морський безпілотник з бухти для дослідження.

Для виконання нового завдання створили групу з п’ятьох елітних водолазів-розвідників військово-морського флоту держави-агресора росії з числа т.зв. “ПДСС” (подводниє дівєрсіонниє сіли і срєдства).

Що важливо розуміти, йдеться про підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.

Під час маніпуляцій з українським морським дроном він здетонував ― внаслідок вибуху всі п’ятеро елітних російських підводників-диверсантів ліквідовані.

ГУР звертає увагу на те, що поміж особового складу російського флоту, який базується у Новоросійску, загострюється обурення через безглузді “мʼясні” накази командування, зокрема дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи.

