Бійці ГУР знищили військовий катер РФ на окупованій Херсонщині — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Бійці ГУР знищили військовий катер РФ на окупованій Херсонщині — відео

ГУР
ГУР
Read in English

Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський катер у районі Залізного Порту.

Головні тези:

  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України знищило російський військовий катер на Херсонщині.
  • Операцію проведено у районі Залізного Порту Херсонської області, що тимчасово захоплений РФ.
  • Завдяки лазерній підсвітці із дрона вдалося точно влучити ракетою по ворожій цілі.

ГУР знищили військовий катер РФ на ТОТ Херсонщини

У ГУР оприлюднили відповідне відео.

20 серпня внаслідок операції ГУР у Чорному морі неподалік тимчасово захопленого Залізного Порту Херсонської області ракета повітряного базування знищила катер російських загарбників.

Усі п’ятеро членів російського екіпажу ліквідовані.

Завдати високоточного руйнівного удару ракетою по ворожій цілі у Чорному морі вдалось завдяки лазерній підсвітці із дрона, який також зафіксував успішне знищення військового катера.

