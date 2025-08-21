Бійці ГУР знищили військовий катер РФ на окупованій Херсонщині — відео

Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський катер у районі Залізного Порту.
Головні тези:
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України знищило російський військовий катер на Херсонщині.
- Операцію проведено у районі Залізного Порту Херсонської області, що тимчасово захоплений РФ.
- Завдяки лазерній підсвітці із дрона вдалося точно влучити ракетою по ворожій цілі.
ГУР знищили військовий катер РФ на ТОТ Херсонщини
У ГУР оприлюднили відповідне відео.
20 серпня внаслідок операції ГУР у Чорному морі неподалік тимчасово захопленого Залізного Порту Херсонської області ракета повітряного базування знищила катер російських загарбників.
Усі п’ятеро членів російського екіпажу ліквідовані.
Завдати високоточного руйнівного удару ракетою по ворожій цілі у Чорному морі вдалось завдяки лазерній підсвітці із дрона, який також зафіксував успішне знищення військового катера.
