Бойцы ГУР уничтожили военный катер РФ на оккупированной Херсонщине — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Бойцы ГУР уничтожили военный катер РФ на оккупированной Херсонщине — видео

ГУР
ГУР
Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили российский катер в районе Железного Порта.

Главные тезисы

  • Бойцы ГУР Минобороны Украины уничтожили российский военный катер на оккупированной Херсонщине.
  • Операция прошла в районе Железного Порта, захваченного РФ, с использованием лазерной подсветки из дрона.
  • Ракета воздушного базирования нанесла высокоточный удар, ликвидируя всю пятерку членов экипажа российского катера.

ГУР уничтожила военный катер РФ на ТОТ Херсонщины

У ГУР обнародовали соответствующее видео.

20 августа в результате операции ГУР в Черном море недалеко от временно захваченного Железного Порта Херсонской области ракета воздушного базирования уничтожила катер российских захватчиков.

Все пятеро членов российского экипажа ликвидированы.

Нанести высокоточный разрушительный удар ракетой по враждебной цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке из дрона, который также зафиксировал успешное уничтожение военного катера.

