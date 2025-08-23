ГУР ліквідувало військових РФ, які здійснювали злочини у Бучі

Головне управління розвідки України повідомляє, що 22 серпня на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області пролунав вибух. Це була ще одна успішна операція ГУР.

Що відомо про нову успішну операцію ГУР

За словами українських розвідників, детонація відбулась на подвір’ї одного з будинків, де знаходилися 6 солдатів РФ з їхнім військовим транспортом.

ГУР звертає увагу на те, що 3 роки тому вказані російські загарбники брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області.

На Луганщині московити виконували функцію мобільної групи ППО для прикриття від повітряних атак облаштованої неподалік будинку ворожої військово-ремонтної бази, — йдеться в заяві.

У межах нової успішної операції були ліквідовані два ворожі пікапи з кулеметами, УАЗ “буханку”, завантажену боєкомплектом, а також троє солдатів РФ.

Окрім того, вказано, що ще двоє загарбників ― важкі “300”.