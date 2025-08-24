Сили оборони України вдарили по Сизранському НПЗ — відео

Головне управління розвідки України офіційно підтвердило факт успішного ураження Сизранського нафтопереробного заводу, який знаходиться у Росії. Нова атака на ворожий НПЗ відбулася у ніч на 24 серпня 2025 року.

Українські воїни продовжують нищити російські НПЗ

Як повідомляє ГУР, до нової успішної операції долучилися підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Сил безпілотних систем Збройних Сил України та інші складові Сил оборони України.

Саме вони спільними зусиллями завдали потужних ударів по об'єкту паливно-енергетичної інфраструктури противника — Сизранському нафтопереробному заводу( Самарська область РФ).

Українські розвідники звертають увагу на те, що Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в країні-агресорці.

Окрім того, вказано, що цей НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які потім активно використовує армія РФ у війні проти України.

Згідно з даними ГУР, у районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації.

Результати нової атаки будуть оголошені згодом.