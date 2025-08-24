Сили оборони України вдарили по Сизранському НПЗ — відео

Головне управління розвідки України офіційно підтвердило факт успішного ураження Сизранського нафтопереробного заводу, який знаходиться у Росії. Нова атака на ворожий НПЗ відбулася у ніч на 24 серпня 2025 року.
Головні тези:
- У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації.
- Також ГУР показало “гаряче” послання окупантам до Дня Незалежності України.
Українські воїни продовжують нищити російські НПЗ
Як повідомляє ГУР, до нової успішної операції долучилися підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Сил безпілотних систем Збройних Сил України та інші складові Сил оборони України.
Саме вони спільними зусиллями завдали потужних ударів по об'єкту паливно-енергетичної інфраструктури противника — Сизранському нафтопереробному заводу( Самарська область РФ).
Українські розвідники звертають увагу на те, що Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в країні-агресорці.
Окрім того, вказано, що цей НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які потім активно використовує армія РФ у війні проти України.
Згідно з даними ГУР, у районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації.
Результати нової атаки будуть оголошені згодом.
