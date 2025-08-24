Сили оборони України вдарили по Сизранському НПЗ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони України вдарили по Сизранському НПЗ — відео

ГУР
Українські воїни продовжують нищити російські НПЗ
Read in English

Головне управління розвідки України офіційно підтвердило факт успішного ураження Сизранського нафтопереробного заводу, який знаходиться у Росії. Нова атака на ворожий НПЗ відбулася у ніч на 24 серпня 2025 року.

Головні тези:

  • У районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації.
  • Також ГУР показало “гаряче” послання окупантам до Дня Незалежності України.

Українські воїни продовжують нищити російські НПЗ

Як повідомляє ГУР, до нової успішної операції долучилися підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України і Сил безпілотних систем Збройних Сил України та інші складові Сил оборони України.

Саме вони спільними зусиллями завдали потужних ударів по об'єкту паливно-енергетичної інфраструктури противника — Сизранському нафтопереробному заводу( Самарська область РФ).

Українські розвідники звертають увагу на те, що Сизранський НПЗ має проєктну потужність до 8,5 млн тонн нафти на рік, що становить близько 3,08 % загального обсягу нафтопереробки в країні-агресорці.

Окрім того, вказано, що цей НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та інших нафтопродуктів, які потім активно використовує армія РФ у війні проти України.

Згідно з даними ГУР, у районі розташування об’єкта зафіксовано влучання та детонації.

Результати нової атаки будуть оголошені згодом.

Сили оборони України системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, дестабілізацію їх логістичних спроможностей, зокрема у частині постачання пально-мастильних матеріалів, а також на примушення рф до припинення збройної агресії проти України.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Бійці ГУР знищили військовий катер РФ на окупованій Херсонщині — відео
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР ліквідувало 5 елітних російських водолазів
ГУР
ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР ліквідувало військових РФ, які здійснювали злочини у Бучі
ГУР
ГУР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?