Нова "бавовна". У Росії палають Куйбишевський та Афіпський НПЗ — відео

У ніч на 28 серпня вогонь після атаки дронів охопив одні з найбільших НПЗ Росії — Афіпський та Куйбишевський, викликавши масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах.

СБС уразили два НПЗ у Росії

Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України вночі у четвер, 28 серпня, завдали ударів по Куйбишевському та Афіпському нафтопереробних заводах у Самарській області та Краснодарському краї Росії.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (“Мадяр”).

За словами командувача, російська нафтопереробна галузь цієї ночі втратила ще 4,7% своїх потужностей, а сумарно за два тижні втратила 21%. Поширити

14-й полк Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій уразив Куйбишевський НПЗ у Самарській області, який виробляв 7 млн тонн нафти на рік, що становить 2,5% від загального обʼєму.

По Афіпському НПЗ у Краснодарському краї відпрацювали 14-й полк Сил безпілотних систем разом зі спецназівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України. НПЗ виробляв 6,25 млн тонн нафти на рік, що становить 2,2% від загального обʼєму.

Спочатку місцеві жителі повідомляли про атаку на Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області, проте згодом стало відомо, що атаковано Куйбишевський НПЗ в Самарі.

Губернатор Самарської області заявив, що «регіон зазнав атаки ворожих БПЛА. Працює ППО та оперативні служби». Він також повідомив, що в аеропорту Самари введено тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків, а «з метою безпеки громадян запроваджено обмеження у роботі мобільного інтернету».

Куйбишевська залізниця заявила, що безпілотники атакували в Самарській області залізничну станцію «Кряж». В результаті 3 поїзди скасовано, 10 затримано.

В оперштабі Краснодарського краю підтвердили атаку на Афіпський НПЗ.

У с. Афіпському Сєверського району через падіння уламків спалахнула одна з установок нафтопереробного заводу. У гасінні пожежі площею 20 кв. м беруть участь 21 особа та 8 одиниць техніки. Поширити

Міноборони РФ відзвітувало нібито про збиття 102 українських дронів в таких регіонах як акваторії Чорного та Азовського морів, Ростовська, Самарська, Воронезька та Волгоградська області, Краснодарський край.