Нова "бавовна". У Росії палають Куйбишевський та Афіпський НПЗ — відео

У ніч на 28 серпня вогонь після атаки дронів охопив одні з найбільших НПЗ Росії — Афіпський та Куйбишевський, викликавши масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах.
Головні тези:
- Внаслідок атаки дронів у Росії охоплені пожежами нафтопереробні заводи Куйбишевський та Афіпський.
- Нафтопереробна галузь Росії за два тижні втратила 21% потужностей через атаки дронів.
- Силами безпілотних систем та спецпризначенців Головного управління розвідки Міноборони України уражені нафтопереробні заводи в Самарській області та Краснодарському краї.
СБС уразили два НПЗ у Росії
Сили безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України вночі у четвер, 28 серпня, завдали ударів по Куйбишевському та Афіпському нафтопереробних заводах у Самарській області та Краснодарському краї Росії.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (“Мадяр”).
14-й полк Сил безпілотних систем у взаємодії з Силами спеціальних операцій уразив Куйбишевський НПЗ у Самарській області, який виробляв 7 млн тонн нафти на рік, що становить 2,5% від загального обʼєму.
По Афіпському НПЗ у Краснодарському краї відпрацювали 14-й полк Сил безпілотних систем разом зі спецназівцями Головного управління розвідки Міністерства оборони України. НПЗ виробляв 6,25 млн тонн нафти на рік, що становить 2,2% від загального обʼєму.
Спочатку місцеві жителі повідомляли про атаку на Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області, проте згодом стало відомо, що атаковано Куйбишевський НПЗ в Самарі.
Губернатор Самарської області заявив, що «регіон зазнав атаки ворожих БПЛА. Працює ППО та оперативні служби». Він також повідомив, що в аеропорту Самари введено тимчасові обмеження на прийом та випуск літаків, а «з метою безпеки громадян запроваджено обмеження у роботі мобільного інтернету».
Куйбишевська залізниця заявила, що безпілотники атакували в Самарській області залізничну станцію «Кряж». В результаті 3 поїзди скасовано, 10 затримано.
В оперштабі Краснодарського краю підтвердили атаку на Афіпський НПЗ.
Міноборони РФ відзвітувало нібито про збиття 102 українських дронів в таких регіонах як акваторії Чорного та Азовського морів, Ростовська, Самарська, Воронезька та Волгоградська області, Краснодарський край.
Попри те, що російське військове відомство констатувало збиття двох БпЛА над Волгоградською областю її губернатор назвав цю атаку масованою та повідомив про пожежу в локомотивному депо.
