Українські воїни уразили одразу два НПЗ у Росії — відео

Вночі 30 серпня Сили оборони України уразили “НПЗ Краснодарський” (Краснодарский край, РФ), а також повторно атакували нафтопереробний завод “Cизранський” у Самарській області країни-агресорки. Влада Росії протягом ночі скаржилася на атаку десятків українських дронів.

Росію накрила нова “бавовна” — які наслідки

Про нові успіхи українських воїнів повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, вказано, що вночі 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили “НПЗ Краснодарський”.

Цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тон на рік — бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил рф. Поширити

Наразі є інформація про велику кількість вибухів та пожежу на об’єкті.

Окрім того, вказано, що підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України повторно уразили нафтопереробний завод “Cизранський” у Самарській області Росії.

Що важливо розуміти, це підприємство активно займається виробництвом бензину, дизельного пального, авіаційного гасу, мазуту, бітуму.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що об’єми переробки до серпня 2025 року складали 8.5 млн тонн на рік.

За словами очевидців, після атаки України почалася пожежа в районі об’єкта.

Результати вогневого ураження уточнюються.