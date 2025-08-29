Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу після атаки дронів
Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу після атаки дронів

Джерело:  online.ua

У ніч на 28 серпня Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі атакували щонайменше 29 українських БПЛА. У МО РФ звітували, що всього над регіоном за добу було збито 21 БПЛА. Місцева влада атаку на НПЗ не підтверджувала, прозвітувавши, що атака була відбита, а пожежа була швидко згашена, не називаючи, що саме горіло.

  • Масована атака українських дронів на Куйбишевський НПЗ у Самарі спричинила зупинку роботи заводу та виникнення семи пожеж.
  • Атака призвела до низки інцидентів, включаючи вибух на установці переробки нафти та розлив дизельного палива.
  • Підприємство повністю зупинило свою роботу, а один працівник був госпіталізований внаслідок цих подій.

Атака дронів зупинила роботу Куйбишевського НПЗ

Підприємство атакували щонайменше 29 безпілотників, виникли 7 вогнищ займання, постраждав один працівник НПЗ.

За даними джерел ASTRA в МНС РФ, після масованої атаки на заводі виникло щонайменше 7 вогнищ займання, за даними на 28 серпня підприємство повністю зупинило свою роботу.

Так, один із безпілотників потрапив до встановлення первинної переробки нафти АВТ-4, вона спалахнула.

Також БПЛА потрапив до естакади зріджених газів, яка також згодом спалахнула. Крім цього попадання безпілотників на Куйбишевському НПЗ було зафіксовано у трубопровід з газом, трубопровід з бензином, в установку АВТ-5, в установку виробництва водню, резервуар з дизельним паливом, внаслідок чого паливо було розлито, вогонь перейшов на ще один такий самий резервуар.

Постраждав один працівник підприємства — Микита Стародуб, його госпіталізовано.

У серпні 2025 року обсяг потужностей російської нафтопереробки, що простоюють (не використовуються), досяг рекордного рівня — 6,4 млн тонн на місяць, пише Reuters.

Атаки українських дронів стали причиною простоювання до 3,1 млн. тонн переробки в серпні (тобто майже половину загального обсягу простоїв — 48%). Росія втратила близько 17% своєї переробної потужності — це близько 1,2 млн. барелів на день, стверджує видання.

