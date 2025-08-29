Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу після атаки дронів

Також БПЛА потрапив до естакади зріджених газів, яка також згодом спалахнула. Крім цього попадання безпілотників на Куйбишевському НПЗ було зафіксовано у трубопровід з газом, трубопровід з бензином, в установку АВТ-5, в установку виробництва водню, резервуар з дизельним паливом, внаслідок чого паливо було розлито, вогонь перейшов на ще один такий самий резервуар.