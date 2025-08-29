Куйбишевський НПЗ у Самарі призупинив роботу після атаки дронів

У ніч на 28 серпня Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі атакували щонайменше 29 українських БПЛА. У МО РФ звітували, що всього над регіоном за добу було збито 21 БПЛА. Місцева влада атаку на НПЗ не підтверджувала, прозвітувавши, що атака була відбита, а пожежа була швидко згашена, не називаючи, що саме горіло.
Головні тези:
- Масована атака українських дронів на Куйбишевський НПЗ у Самарі спричинила зупинку роботи заводу та виникнення семи пожеж.
- Атака призвела до низки інцидентів, включаючи вибух на установці переробки нафти та розлив дизельного палива.
- Підприємство повністю зупинило свою роботу, а один працівник був госпіталізований внаслідок цих подій.
Атака дронів зупинила роботу Куйбишевського НПЗ
Підприємство атакували щонайменше 29 безпілотників, виникли 7 вогнищ займання, постраждав один працівник НПЗ.
За даними джерел ASTRA в МНС РФ, після масованої атаки на заводі виникло щонайменше 7 вогнищ займання, за даними на 28 серпня підприємство повністю зупинило свою роботу.
Так, один із безпілотників потрапив до встановлення первинної переробки нафти АВТ-4, вона спалахнула.
Постраждав один працівник підприємства — Микита Стародуб, його госпіталізовано.
У серпні 2025 року обсяг потужностей російської нафтопереробки, що простоюють (не використовуються), досяг рекордного рівня — 6,4 млн тонн на місяць, пише Reuters.
Атаки українських дронів стали причиною простоювання до 3,1 млн. тонн переробки в серпні (тобто майже половину загального обсягу простоїв — 48%). Росія втратила близько 17% своєї переробної потужності — це близько 1,2 млн. барелів на день, стверджує видання.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-