Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки важливих об'єктів ВПК Росії

Генштаб ЗСУ заявив про ураження важливих об’єктів ВПК на ТОТ і території Росії: Афіпського та Куйбишевського НПЗ, складів БК та логістичних вузлів.

Сили оборони України уразили важливі об’єкти ВПК РФ

У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.

Зокрема підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї РФ. Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, залучено у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік. Поширити

Зафіксовано масштабну пожежу на території об'єкта.

Також, підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗС України здійснили вогневе ураження Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області РФ. Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього — понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки 7 млн тонн нафти на рік. Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу.

Окрім того, засобами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уражено склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів російського агресора, які залучені у забезпеченні збройних сил російських загарбників. Об’єкти розташовані як безпосередньо у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.