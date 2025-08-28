Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов ВПК России

Генштаб ВСУ заявил о поражении важных объектов ВПК на ТОТ и территории России: Афипского и Куйбышевского НПЗ, складов БК и логистических узлов.
Главные тезисы
- Подразделения сил обороны Украины успешно атаковали важные объекты военно-промышленного комплекса РФ, включая нефтеперерабатывающие заводы и склады боеприпасов.
- Силы обороны Украины провели успешные операции против российских захватчиков на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины.
- Цель действий украинских сил — взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Силы обороны Украины поразили важные объекты ВПК РФ
В ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.
Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.
Также подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВС Украины произвели огненное поражение Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ. Предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн. тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода.
Кроме того, средствами Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поражены склады боеприпасов и ряд логистических объектов российского агрессора, которые привлечены в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков. Объекты расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.
Подробная информация о последствиях поражения уточняется.
