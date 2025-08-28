Генштаб ВСУ подтвердил поражение ряда важных объектов ВПК России

Генштаб ВСУ заявил о поражении важных объектов ВПК на ТОТ и территории России: Афипского и Куйбышевского НПЗ, складов БК и логистических узлов.

Силы обороны Украины поразили важные объекты ВПК РФ

В ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российского агрессора.

В частности, подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ, находящийся в Краснодарском крае РФ. Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное горючее, вовлечен в обеспечение армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн. тонн нефти в год. Поделиться

Зафиксирован масштабный пожар на территории объекта.

Также подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВС Украины произвели огненное поражение Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ. Предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн. тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода.

Кроме того, средствами Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поражены склады боеприпасов и ряд логистических объектов российского агрессора, которые привлечены в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков. Объекты расположены как непосредственно в РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Подробная информация о последствиях поражения уточняется.