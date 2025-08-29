Куйбышевский НПЗ в Самаре приостановил работу после атаки дронов

В ночь на 28 августа Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре атаковали не менее 29 украинских БПЛА. В МО РФ отчитывались, что всего над регионом за сутки было сбито 21 БПЛА. Местные власти атаку на НПЗ не подтверждали, отчитавшись, что атака была отбита, а пожар был быстро потушен, не называя, что именно горело.
Главные тезисы
- Массированная атака украинских дронов на Куйбышевский НПЗ в Самаре вызвала остановку работы завода и возникновение 7 пожаров.
- Атака привела к взрыву на установке переработки нефти и разливу дизельного топлива, что привело к госпитализации одного работника и остановке производства.
- Объем простаивающих мощностей российской нефтепереработки достиг рекордного уровня из-за атак дронов, что привело к значительной потере перерабатывающей мощности России.
Атака дронов остановила работу Куйбышевского НПЗ
Предприятие атаковали не менее 29 беспилотников, возникли 7 очагов возгорания, пострадал один работник НПЗ.
По данным источников ASTRA в МЧС РФ, после массированной атаки на заводе возникло по меньшей мере 7 очагов возгорания, по данным на 28 августа предприятие полностью остановило свою работу.
Так, один из беспилотников попал в установку первичной переработки нефти АВТ-4, она вспыхнула.
Пострадал один работник предприятия — Никита Стародуб, он госпитализирован.
В августе 2025 года объем простаивающих (неиспользуемых) мощностей российской нефтепереработки достиг рекордного уровня — 6,4 млн тонн в месяц, пишет Reuters.
Атаки украинских дронов стали причиной простоя до 3,1 млн тонн переработки в августе (то есть почти половину общего объема простоев — 48%). Россия потеряла около 17% своей перерабатывающей мощности – это около 1,2 млн. баррелей в день, утверждает издание.
