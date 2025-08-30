Генштаб ЗСУ звітує про шалені втрати армії РФ
Генштаб ЗСУ звітує про шалені втрати армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління та чотири артилерійські засоби російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1284 день масштабної агресії Росії проти України.
  • Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення.

Втрати армії РФ станом на 30 серпня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.25 орієнтовно склали:

  1. особового складу — близько 1081330 (+850) осіб

  2. танків — 11149 (+6) од

  3. бойових броньованих машин — 23210 (+19) од

  4. артилерійських систем — 32172 (+47) од

  5. РСЗВ — 1476 (+0) од

  6. засоби ППО — 1213 (+0) од

  7. літаків — 422 (+0) од

  8. гелікоптерів — 340 (+0)

  9. БПЛА оперативно-тактичного рівня  — 54691 (+316)

  10. крилаті ракети — 3626 (+0)

  11. кораблі / катери — 28 (+0)

  12. підводні човни — 1 (+0)

  13. автомобільна техніка та автоцистерни — 60222 (+106)

  14. спеціальна техніка — 3952 (+0)

Вчора противник завдав одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу.

Крім цього, здійснив 4 476 обстрілів, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5660 дронів-камікадзе.

