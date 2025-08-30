Генштаб ЗСУ звітує про шалені втрати армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили три райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункт управління та чотири артилерійські засоби російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1284 день масштабної агресії Росії проти України.
- Загалом протягом минулої доби зафіксовано 172 боєзіткнення.
Втрати армії РФ станом на 30 серпня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1081330 (+850) осіб
танків — 11149 (+6) од
бойових броньованих машин — 23210 (+19) од
артилерійських систем — 32172 (+47) од
РСЗВ — 1476 (+0) од
засоби ППО — 1213 (+0) од
літаків — 422 (+0) од
гелікоптерів — 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 54691 (+316)
крилаті ракети — 3626 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 60222 (+106)
спеціальна техніка — 3952 (+0)
Вчора противник завдав одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу.
Крім цього, здійснив 4 476 обстрілів, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5660 дронів-камікадзе.
