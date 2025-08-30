Росія атакувала Україну 582 засобами повітряного нападу
Росія атакувала Україну 582 засобами повітряного нападу

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 29-30 серпня російські загарбники завдавали масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО змогли успішно знешкодити 548 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях.
  • Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ще декілька ворожих дронів.

ППО звітує про результати своєї роботи

Сили ППО зафіксували та здійснили супровід 582 засобів повітряного нападу:

  • 537 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ;

  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Ростовської обл., Краснодарського краю;

  • 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської обл. — РФ, акваторії Чорного моря та ТОТ Запорізкої обл.).

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 548 повітряних цілей:

  • 510 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

  • 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.

Окрім того, вказано, що відбулося влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації.

Атака триває, в повітряному просторі ще декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях! — закликають українські оборонці.

