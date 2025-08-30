РФ атакувала різні регіони України — є жертви та багато постраждалих

Протягом ночі 29-30 серпня низка регіонів України знову потрапили під удари російських загарбників. Цього разу найбільше постраждали Дніпропетровська, Запорізька та Київська області, де місцева влада повідомляє про загиблих та поранених.
Головні тези:
- Під час атак на Запоріжжя росіяни пошкодили десятки будинків, спричинили пожежі та перебої з електропостачанням.
- Дніпропетровська область також постраждала від ракетних ударів та безпілотників РФ, що призвело до пошкодження інфраструктури та пожеж у деяких районах.
Наслідки нових атак РФ на Україну
Вночі 30 серпня армія РФ здійснили масовану атаку на Запоріжжя.
За попередніми даними, одна людина загинула, 22 поранених, серед них троє дітей.
Цього разу ворог використовував ударні дрони та ракети.
Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та команда ДСНС України повідомляють, що внаслідок обстрілу пошкоджено 14 багатоповерхових та понад 40 приватних будинків.
Окрім того, наголошується, що спалахнула пожежа та зафіксовані перебої з електропостачанням.
Окрім того, вказано, що вночі 30 серпня російські окупанти здійснили атаку на Дніпропетровську область ракетами та безпілотниками.
Під удари ворога потрапили інфраструктурні об’єкти, підприємства та житлові будинки.
Він також додав, що Нікопольський район потерпала від ударів із реактивних систем залпового вогню "Град" та FPV-дронів.
Через російські атаки на Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Унаслідок цього низка пасажирських поїздів прямують із затримками та прибудуть до Києва із запізненням щонайменше на дві години.
Наразі затримуються наступні рейси:
№74 Перемишль — Харків;
№24 Хелм — Київ;
№144 Рахів — Суми;
№2 Івано-Франківськ — Харків;
№21 Харків — Львів;
№106 Одеса — Київ.
