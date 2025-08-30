РФ атаковала разные регионы Украины — есть жертвы и много пострадавших

Ночью 29-30 августа ряд регионов Украины снова попали под удары российских захватчиков. На этот раз больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская и Киевская области, где местные власти сообщают о погибших и раненых.

Последствия новых атак РФ на Украину

Ночью 30 августа армия РФ совершила массированную атаку на Запорожье.

По предварительным данным, один человек погиб, 22 раненых, среди них трое детей.

В этот раз враг использовал ударные дроны и ракеты.

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и команда ГСЧС Украины сообщают, что в результате обстрела повреждены 14 многоэтажных и более 40 частных домов.

Кроме того, указано, что начался пожар и зафиксированы перебои с электроснабжением.

Россияне атаковали областной центр разными видами вооружения. По меньшей мере, 12 ударов по Запорожье нанесли россияне во время массированной атаки, — заявил Федоров. Поделиться

Кроме того, указано, что ночью 30 августа российские оккупанты совершили атаку на Днепропетровскую область ракетами и беспилотниками.

Под удары врага попали инфраструктурные объекты, предприятия и жилые дома.

В Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты. На них возникли пожары. Кроме того, в областном центре занялось частное здание, хозяйственное сооружение. Побита летняя кухня, — заявил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Поделиться

Он также добавил, что Никопольский район страдал от ударов из реактивных систем залпового огня "Град" и FPV-дронов.

Из-за российских атак на Киевщине повреждена железнодорожная инфраструктура.

В результате ряд пассажирских поездов следуют с задержками и прибудут в Киев с опозданием по меньшей мере на два часа.

В настоящее время задерживаются следующие рейсы: