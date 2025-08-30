РФ атаковала разные регионы Украины — есть жертвы и много пострадавших

Ночью 29-30 августа ряд регионов Украины снова попали под удары российских захватчиков. На этот раз больше всего пострадали Днепропетровская, Запорожская и Киевская области, где местные власти сообщают о погибших и раненых.
Главные тезисы
- Во время атак на Запорожье россияне повредили десятки домов.
- Днепропетровская область также пострадала от ракетных ударов и беспилотников РФ.
Последствия новых атак РФ на Украину
Ночью 30 августа армия РФ совершила массированную атаку на Запорожье.
По предварительным данным, один человек погиб, 22 раненых, среди них трое детей.
В этот раз враг использовал ударные дроны и ракеты.
Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров и команда ГСЧС Украины сообщают, что в результате обстрела повреждены 14 многоэтажных и более 40 частных домов.
Кроме того, указано, что начался пожар и зафиксированы перебои с электроснабжением.
Кроме того, указано, что ночью 30 августа российские оккупанты совершили атаку на Днепропетровскую область ракетами и беспилотниками.
Под удары врага попали инфраструктурные объекты, предприятия и жилые дома.
Он также добавил, что Никопольский район страдал от ударов из реактивных систем залпового огня "Град" и FPV-дронов.
Из-за российских атак на Киевщине повреждена железнодорожная инфраструктура.
В результате ряд пассажирских поездов следуют с задержками и прибудут в Киев с опозданием по меньшей мере на два часа.
В настоящее время задерживаются следующие рейсы:
№74 Перемышль — Харьков;
№24 Хелм — Киев;
№144 Рахов — Сумы;
№2 Ивано-Франковск — Харьков;
№21 Харьков — Львов;
№106 Одесса — Киев.
