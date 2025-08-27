Россия вербует женщин из Южной Африки работать на заводах по производству дронов
Россия вербует женщин из Южной Африки работать на заводах по производству дронов

Служба внешней разведки Украины
Африка
Россия активно расширяет рекрутинг для производства дронов в странах Африки, Азии и Латинской Америки, используя особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане как центр программы.

  • Россия вербует женщин из разных стран, включая Южную Африку, для работы на заводах по производству дронов в рамках программы «Старт».
  • Программа предлагает молодым женщинам высокую зарплату и перспективы карьеры, но скрывает суть работы, связанной с производством ударных беспилотников, использованных против Украины.

Россия использует БРИКС для вербовки работниц на дроновые заводы

Молодым женщинам из бедных стран предлагают высокую зарплату и перспективы карьеры, но не сообщают, что речь идет о работе на производстве ударных беспилотников, применяемых против Украины.

В 2024 году в программе Старт принимали участие представительницы из 44 стран, среди них Мозамбик, Колумбия, Мали и Шри-Ланка. Цель на 2025 год — 77 стран.

В ЮАР для вербовки использовали структуры БРИКС. Министерство по делам женщин призвало молодежь «быть бдительными», власти начали расследование деятельности российских компаний.

Местное отделение Женского делового альянса БРИКС подписало соглашение о поиске 5,6 тыс. работников для «Алабуги». Студенческая комиссия БРИКС в январе распространила объявления о вакансиях, а продвижением занимались популярные блоггеры в Instagram и TikTok.

Россия сталкивается с дефицитом рабочей силы из-за мобилизации, демографического спада и ограничений на трудовую миграцию из Центральной Азии. «Алабуга» строит жилье для 41 тыс. человек, что свидетельствует о масштабных планах по производству дронов.

Более 90% участников программы «Старт» уже работают именно в этом секторе.

В 2024 году зафиксированы случаи, когда африканских женщин заманивали обещаниями оплачиваемой стажировки в гостиничном бизнесе, а по прибытии заставляли собирать дроны за меньшую зарплату и в бесчеловечных условиях.

В этом году Интерпол начал расследование в Ботсване по «Алабуге старт» по подозрению в торговле людьми. Также в Аргентине подали иск против двух бывших участников телешоу, снимавших рекламу для программы.

