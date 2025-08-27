Россия вербует женщин из Южной Африки работать на заводах по производству дронов

Россия активно расширяет рекрутинг для производства дронов в странах Африки, Азии и Латинской Америки, используя особую экономическую зону «Алабуга» в Татарстане как центр программы.

Россия использует БРИКС для вербовки работниц на дроновые заводы

Молодым женщинам из бедных стран предлагают высокую зарплату и перспективы карьеры, но не сообщают, что речь идет о работе на производстве ударных беспилотников, применяемых против Украины.

В 2024 году в программе Старт принимали участие представительницы из 44 стран, среди них Мозамбик, Колумбия, Мали и Шри-Ланка. Цель на 2025 год — 77 стран.

В ЮАР для вербовки использовали структуры БРИКС. Министерство по делам женщин призвало молодежь «быть бдительными», власти начали расследование деятельности российских компаний.

Местное отделение Женского делового альянса БРИКС подписало соглашение о поиске 5,6 тыс. работников для «Алабуги». Студенческая комиссия БРИКС в январе распространила объявления о вакансиях, а продвижением занимались популярные блоггеры в Instagram и TikTok.

Россия сталкивается с дефицитом рабочей силы из-за мобилизации, демографического спада и ограничений на трудовую миграцию из Центральной Азии. «Алабуга» строит жилье для 41 тыс. человек, что свидетельствует о масштабных планах по производству дронов.

Более 90% участников программы «Старт» уже работают именно в этом секторе.

В 2024 году зафиксированы случаи, когда африканских женщин заманивали обещаниями оплачиваемой стажировки в гостиничном бизнесе, а по прибытии заставляли собирать дроны за меньшую зарплату и в бесчеловечных условиях.