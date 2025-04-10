Россия вербует украинских подростков для диверсий в Европе

Россияне вербуют украинских подростков для диверсий не только на территории Украины, но и в Европе. По данным Центра стратегических и международных исследований, за последние два года в ЕС пострадало большое количество торговых центров, складов, подводных кабелей и железных дорог. Многие из этих диверсий связывают с попытками российской военной разведки посеять хаос.

Россия осуществляет диверсии в Европе с помощью украинских подростков

Одним из украинских подростков, которых завербовала РФ, стал 17-летний Даниил Бардадым, уехавший из Украины в Польшу из-за войны.

В начале 2024 года ему поручили поджечь магазин IKEA, пообещав автомобиль BMW и около 11 тыс долларов наличными. В итоге он получил подержанный автомобиль, но не деньги. Правоохранители быстро вышли на подростка, из-за чего он оказался в тюрьме в Литве по целому ряду обвинений в терроризме.

В издании поделились, что с 2023 по 2024 год количество тайных российских диверсий в Европе увеличилось почти втрое. Поэтому европейские лидеры обеспокоены тем, что вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину является частью более широкого наступления.

Мы уже вступили в зону военных действий в Европе. Их (россияне — ред.) цель — создать хаос, посеять недоверие и панику, а также взорвать общественную поддержку помощи Украине. Добро пожаловать в Третью мировую войну, — процитировали в издании слова бывшего директора Департамента государственной безопасности Литвы Дарюса Яунишкиса. Поделиться

Журналисты рассказали, что преступление, в котором обвинили Бардадима, произошло в мае 2024 года. Тогда ночью загорелось зажигательное устройство, заложенное в магазине IKEA в Вильнюсе. Позже полицейские остановили автобус, которым он ехал из Литвы в соседнюю Латвию, и арестовали его. Среди вещей подростка были обнаружены зажигательные устройства, которые, по мнению следователей, должны быть использованы в другом поджоге в Риге.

Расследование показало, что Бардадим использовал камеры хранения на вильнюсском вокзале для хранения сумки со взрывчаткой, шести мобильных телефонов, четырех детонаторов и двух вибраторов, назначение которых непонятно, поделились в издании.

Литовские следователи считают, что людей, участвующих в диверсиях РФ в Европе, в большинстве своем мотивируют деньгами. Главный прокурор Артурас Урбелис заверил, что россияне ищут неопытных молодых людей, которые из-за войны войны в Украине оказались в тяжелом материальном положении.

Также литовские следователи выяснили, что россияне вербуют людей с помощью мессенджера Telegram и его китайского аналога Zengi.

В наиболее опасных диверсионных операциях использовали зажигательные устройства, замаскированные под невинные посылки. К примеру, в июле 2024 года посылка, отправленная из Вильнюса в Германию компанией DHL, вспыхнула в центре обработки в Лейпциге, напомнили в издании.