Росія вербує українських підлітків для здійснення диверсій у Європі
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Росія вербує українських підлітків для здійснення диверсій у Європі

Варшава
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Джерело:  The New York Times

Росіяни вербують українських підлітків для диверсій не тільки на території України, а й у Європі. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, за останні два роки в ЄС постраждала велика кількість торгових центрів, складів, підводних кабелів і залізниць. Багато з цих диверсій пов'язують зі спробами російської військової розвідки посіяти хаос.

Головні тези:

  • Росія вербує українських підлітків для диверсійних операцій в Європі з метою створення хаосу та поширення недовіри.
  • Число російських диверсій у Європі зросло втричі з 2023 по 2024 рік, що породжує серйозні загрози для безпеки.
  • Українські підлітки, такі як 17-річний Данило Бардадим, стають жертвами вербування російськими спецслужбами для вчинення диверсійних акцій.

Росія здійснює диверсії в Європі за допомогою українських підлітків

Одним з українських підлітків, яких завербувала РФ, став 17-річний Данило Бардадим, який виїхав з України до Польщі через війну.

На початку 2024 року йому доручили підпалити магазин IKEA, пообіцявши натомість автомобіль BMW і близько 11 тис доларів готівкою. У підсумку він отримав старий автомобіль, але не гроші. Правоохоронці швидко вийшли на підлітка, через що він опинився у в'язниці в Литві за цілою низкою звинувачень у тероризмі.

У виданні поділилися, що з 2023 по 2024 рік кількість таємних російських диверсій у Європі збільшилася майже втричі. Через це європейські лідери стурбовані тим, що вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну є частиною більш широкого наступу.

Ми вже вступили в зону військових дій у Європі. Їхня (росіян — ред.) мета — створити хаос, посіяти недовіру і паніку, а також підірвати суспільну підтримку допомоги Україні. Ласкаво просимо в Третю світову війну, — процитували у виданні слова колишнього директора Департаменту державної безпеки Литви Дарюса Яунішкіса.

Журналісти розповіли, що злочин, у якому звинуватили Бардадима, стався в травні 2024 року. Тоді серед ночі спалахнув запальний пристрій, закладений у магазині IKEA у Вільнюсі. Пізніше поліцейські зупинили автобус, яким він їхав із Литви до сусідньої Латвії, і заарештували його. Серед речей підлітка знайшли запалювальні пристрої, які, на думку слідчих, мали бути використані в іншому підпалі в Ризі.

Розслідування засвідчило, що Бардадим використовував камери схову на вільнюському вокзалі для зберігання сумки з вибухівкою, шести мобільних телефонів, чотирьох детонаторів і двох вібраторів, призначення яких незрозуміле, поділилися у виданні.

Литовські слідчі вважають, що людей, які беруть участь у диверсіях РФ у Європі, здебільшого мотивують грошима. Головний прокурор Артурас Урбеліс запевнив, що росіяни шукають недосвідчених молодих людей, які через війну в Україні опинилися у скрутному матеріальному становищі.

Також литовські слідчі з'ясували, що росіяни вербують людей за допомогою месенджера Telegram і його китайського аналога Zengi.

У потенційно найнебезпечніших диверсійних операціях використовували запалювальні пристрої, замасковані під невинні посилки. Наприклад, у липні 2024 року посилка, відправлена з Вільнюса до Німеччини компанією DHL, спалахнула в центрі обробки в Лейпцигу, нагадали у виданні.

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