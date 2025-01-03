Суд Фінляндії залишив під арештом нафтовий танкер — підозрюють у диверсії
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Суд Фінляндії залишив під арештом нафтовий танкер — підозрюють у диверсії

Танкер
Джерело:  Yle

Окружний суд Гельсінкі відхилив клопотання про скасування арешту нафтового танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелів підводної лінії електропередач.

Головні тези:

  • Суд Фінляндії залишив під арештом нафтовий танкер Eagle S через підозру у пошкодженні кабелів підводної лінії електропередач.
  • Компанії Fingrid та Elisa вимагають арешту танкера для вимог щодо відшкодування збитків через пошкодження кабелів.
  • Ситуація з арештованим танкером є лише однією зі складових загострення відносин між ЄС та РФ.

Суд Фінляндії залишив під арештом нафтовий танкер Eagle S

Засідання суду було закритим, а документи засекречені на вимогу поліції. Детектив-інспектор Самі Лійматайнен пояснив таємницю тим, що попереднє розслідування все ще перебуває на ранній стадії.

Адвокат Герман Люнгберг, що представляє судноплавну компанію Caravella, якій належить судно, вимагав скасування арешту в окружному суді. За його словами, йдеться про захоплення, оскільки він не отримав рішення, чому судно арештували у фінських територіальних водах.

Центральна кримінальна поліція KRP раніше повідомила, що судно було затримане, оскільки воно є доказом у кримінальній справі. На судні проводяться технічні експертизи.

За оцінками KRP, активна початкова фаза розслідування займе кілька тижнів. Наразі на судні проводиться технічне розслідування та допити членів екіпажу.

Очікується, що повне розслідування займе щонайменше кілька місяців.

Арешту нафтового танкера також вимагають компанії Fingrid та Elisa для забезпечення своїх позовів про відшкодування збитків через пошкодження кабелів.

Затримання поліцією Фінляндії нафтового танкера

Поліція затримала танкер під прапором Островів Кука 28 грудня за підозрою в тому, що він пошкодив кабель електропередач Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі 25 грудня.

Національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid заявив, що звернувся до суду з проханням накласти арешт на нафтовий танкер Eagle S з вимогою забезпечити позов компанії про відшкодування збитків.

Це судно, що перевозило російську нафту, ймовірно, належить до тіньового флоту РФ.

Росія навмисно атакує інфраструктуру ЄС

Голова зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що численні випадки диверсій у країнах Європи, які фіксують протягом останніх місяців, є частиною скоординованих дій Росії з дестабілізації європейської інфраструктури. 

За словами Каллас, кількість випадків диверсій значно зросла після розв’язання Росією злочинної війни проти України.

Голова зовнішньої дипломатії ЄС згадала про пошкодження підводного кабелю Estlink 2 у Балтійському морі, у причетності до якого Фінляндія підозрює танкер тіньового флоту РФ Eagle S.

Каллас зазначила, що у зв’язку з цим та іншими аналогічними випадками буде введено більш жорсткі заходи щодо російських суден.

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