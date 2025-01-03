Суд Фінляндії залишив під арештом нафтовий танкер — підозрюють у диверсії

Окружний суд Гельсінкі відхилив клопотання про скасування арешту нафтового танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелів підводної лінії електропередач.

Суд Фінляндії залишив під арештом нафтовий танкер Eagle S

Засідання суду було закритим, а документи засекречені на вимогу поліції. Детектив-інспектор Самі Лійматайнен пояснив таємницю тим, що попереднє розслідування все ще перебуває на ранній стадії.

Адвокат Герман Люнгберг, що представляє судноплавну компанію Caravella, якій належить судно, вимагав скасування арешту в окружному суді. За його словами, йдеться про захоплення, оскільки він не отримав рішення, чому судно арештували у фінських територіальних водах.

Центральна кримінальна поліція KRP раніше повідомила, що судно було затримане, оскільки воно є доказом у кримінальній справі. На судні проводяться технічні експертизи.

За оцінками KRP, активна початкова фаза розслідування займе кілька тижнів. Наразі на судні проводиться технічне розслідування та допити членів екіпажу. Поширити

Очікується, що повне розслідування займе щонайменше кілька місяців.

Арешту нафтового танкера також вимагають компанії Fingrid та Elisa для забезпечення своїх позовів про відшкодування збитків через пошкодження кабелів.

Затримання поліцією Фінляндії нафтового танкера

Поліція затримала танкер під прапором Островів Кука 28 грудня за підозрою в тому, що він пошкодив кабель електропередач Estlink 2 між Фінляндією та Естонією і чотири телекомунікаційні кабелі 25 грудня.

Національний оператор електромереж Фінляндії Fingrid заявив, що звернувся до суду з проханням накласти арешт на нафтовий танкер Eagle S з вимогою забезпечити позов компанії про відшкодування збитків. Поширити

Це судно, що перевозило російську нафту, ймовірно, належить до тіньового флоту РФ.

Росія навмисно атакує інфраструктуру ЄС

Голова зовнішньої дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що численні випадки диверсій у країнах Європи, які фіксують протягом останніх місяців, є частиною скоординованих дій Росії з дестабілізації європейської інфраструктури.

За словами Каллас, кількість випадків диверсій значно зросла після розв’язання Росією злочинної війни проти України.

Голова зовнішньої дипломатії ЄС згадала про пошкодження підводного кабелю Estlink 2 у Балтійському морі, у причетності до якого Фінляндія підозрює танкер тіньового флоту РФ Eagle S.