Суд Финляндии оставил под арестом нефтяной танкер — подозревают в диверсии

Окружной суд Хельсинки отклонил ходатайство об отмене ареста нефтяного танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении кабелей подводной линии электропередач.

Суд Финляндии оставил под арестом нефтяной танкер Eagle S

Заседание суда было закрытым, а документы засекречены по требованию полиции. Детектив-инспектор Сами Лийматайнен объяснил тайну тем, что предварительное расследование все еще находится на ранней стадии.

Адвокат Герман Люнгберг, представляющий судоходную компанию Caravella, которой принадлежит судно, потребовал отмены ареста в окружном суде. По его словам, речь идет о захвате, поскольку он не получил решения о том, почему судно арестовали в финских территориальных водах.

Центральная уголовная полиция KRP ранее сообщила, что судно было задержано, поскольку оно является доказательством по уголовному делу. На судне производятся технические экспертизы.

По оценкам KRP, активная начальная фаза расследования займет несколько недель. На судне проводится техническое расследование и допросы членов экипажа. Поделиться

Ожидается, что полное расследование займет не менее нескольких месяцев.

Арест нефтяного танкера также требуют компании Fingrid и Elisa для обеспечения своих исков о возмещении ущерба из-за повреждения кабелей.

Задержание полицией Финляндии нефтяного танкера

Полиция задержала танкер под флагом Островов Кука 28 декабря по подозрению в том, что он повредил кабель электропередач Estlink 2 между Финляндией и Эстонией и четыре телекоммуникационных кабеля 25 декабря.

Национальный оператор электросетей Финляндии Fingrid заявил, что обратился в суд с просьбой наложить арест на нефтяной танкер Eagle S с требованием обеспечить иск компании о возмещении ущерба. Поделиться

Это судно, перевозившее российскую нефть, предположительно, принадлежит к теневому флоту РФ.

Россия намеренно атакует инфраструктуру ЕС

Глава внешней дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что многочисленные случаи диверсий в странах Европы, которые фиксируют в последние месяцы, являются частью скоординированных действий России по дестабилизации европейской инфраструктуры.

По словам Каллас, количество случаев диверсий значительно возросло после разрешения Россией преступной войны против Украины.

Глава внешней дипломатии ЕС упомянула о повреждении подводного кабеля Estlink 2 в Балтийском море, в причастности к которому Финляндия подозревает танкер теневого флота РФ Eagle S.