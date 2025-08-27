Росія вербує жінок із Південної Африки працювати на заводах з виробництва дронів
Світ
Служба зовнішньої розвідки України

Служба зовнішньої розвідки України
жінки
Росія активно розширює рекрутинг для виробництва дронів у країнах Африки, Азії та Латинської Америки, використовуючи особливу економічну зону «Алабуга» в Татарстані як центр програми. 

Головні тези:

  • Росія активно вербує жінок із Південної Африки для роботи на заводах з виробництва дронів, використовуючи програму у межах економічної зони «Алабуга».
  • Молодим жінкам обіцяють високу зарплату та перспективи кар'єри, не розкриваючи, що робота зв'язана з виробництвом ударних безпілотників, що потенційно можуть використовуватися проти України.
  • У програмі вже взяли участь представниці з багатьох країн, але виникли скандали з примусовою працею та торгівлею людьми на заводах.

Росія використовує БРІКС задля вербування робітниць на дронові заводи

Молодим жінкам із бідних країн пропонують високу зарплату та перспективи кар’єри, але не повідомляють, що йдеться про роботу на виробництві ударних безпілотників, які застосовують проти України.

У 2024 році у програмі «Старт» брали участь представниці з 44 країн, серед них Мозамбік, Колумбія, Малі та Шрі-Ланка. Ціль на 2025 рік — 77 країн.

У ПАР для вербування використовували структури БРІКС. Міністерство у справах жінок закликало молодь «бути пильними», влада розпочала розслідування діяльності російських компаній.

Місцеве відділення Жіночого ділового альянсу БРІКС підписало угоду про пошук 5,6 тис працівників для «Алабуги». Студентська комісія БРІКС у січні поширила оголошення про вакансії, а просуванням займалися популярні блогери в Instagram і TikTok.

Росія стикається з дефіцитом робочої сили через мобілізацію, демографічний спад та обмеження на трудову міграцію з Центральної Азії. «Алабуга» будує житло для 41 тис осіб, що свідчить про масштабні плани з виробництва дронів.

Понад 90 % учасників програми «Старт» уже працюють саме в цьому секторі.

У 2024 році зафіксовано випадки, коли африканських жінок заманювали обіцянками оплачуваного стажування в готельному бізнесі, а після прибуття змушували збирати дрони за меншу зарплату й у нелюдських умовах.

Цього року Інтерпол розпочав розслідування в Ботсвані щодо «Алабуги старт» за підозрою у торгівлі людьми. Також в Аргентині подали позов проти двох колишніх учасників телешоу, які знімали рекламу для програми.

Україна
Світ
Світ
