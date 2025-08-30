Россия атаковала Украину 582 средствами воздушного нападения

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 29-30 августа российские захватчики наносили массированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 548 вражеских целей.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Силы ПВО зафиксировали и осуществили сопровождение 582 средств воздушного нападения:

537 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск;

8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской обл., Краснодарского края;

37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59 (районы пусков из Саратовской обл. — РФ, акватории Черного моря и ТОТ Запорожской обл.).

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 548 воздушных целей:

510 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59.

Кроме того, указано, что произошло попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации.