Россия атаковала Украину 582 средствами воздушного нападения
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала Украину 582 средствами воздушного нападения

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отчитывается о результатах своей работы
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 29-30 августа российские захватчики наносили массированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Силы ПВО смогли успешно обезвредить 548 вражеских целей.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БПЛА на 7 локациях.
  • Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся еще несколько вражеских дронов.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Силы ПВО зафиксировали и осуществили сопровождение 582 средств воздушного нападения:

  • 537 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск;

  • 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ростовской обл., Краснодарского края;

  • 37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59 (районы пусков из Саратовской обл. — РФ, акватории Черного моря и ТОТ Запорожской обл.).

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 548 воздушных целей:

  • 510 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

  • 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

  • 32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, Калибр, Искандер-К, Х-59.

Кроме того, указано, что произошло попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве еще несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности, находитесь в укрытиях! — призывают украинские защитники.

