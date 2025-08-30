Зустріч Зеленського і Путіна. Президент України звернувся до США та ЄС

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на нову масовану атаку Росії на Україну 30 серпня. Він звернув увагу США та Європи на те, що час, відведений на підготовку зустрічі очільників РФ та України, російський диктатор Володимир Путін використав для ударів по цивільних.
Головні тези:
- Зеленський наголосив на необхідності жорстких санкцій проти Москви та тих, хто фінансує російську армію.
- Президент України підкреслив, що політичні заяви не зупинять війну, потрібні реальні рішення та дії.
Зеленський чекає від США та ЄС рішучих дій
Українські лідер підтвердив, що Росія вкотре атакувала Запорізьку область.
Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, зокрема й дітей.
Що важливо розуміти, під удар ворога знову потрапив звичайний житловий будинок.
Як зазначив глава держави, українці бачили реакцію світу на попередній обстріл.
Однак зараз, коли країна-агресорка вкотре демонструє, що на слова їй начхати, Україна чекає на реальні дії з боку своїх союзників.
Президент України також нагадав, що ця війна не припиниться від політичних заяв — потрібні реальні рішення.
