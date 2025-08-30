Зустріч Зеленського і Путіна. Президент України звернувся до США та ЄС

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на нову масовану атаку Росії на Україну 30 серпня. Він звернув увагу США та Європи на те, що час, відведений на підготовку зустрічі очільників РФ та України, російський диктатор Володимир Путін використав для ударів по цивільних.

Зеленський чекає від США та ЄС рішучих дій

Українські лідер підтвердив, що Росія вкотре атакувала Запорізьку область.

Станом на ранок відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, зокрема й дітей.

Що важливо розуміти, під удар ворога знову потрапив звичайний житловий будинок.

Також уночі працювали сили ППО та екстрені служби в інших регіонах. Від удару постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, українці бачили реакцію світу на попередній обстріл.

Однак зараз, коли країна-агресорка вкотре демонструє, що на слова їй начхати, Україна чекає на реальні дії з боку своїх союзників.

Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів. Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії — це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви — банківські та енергетичні, — заявив Зеленський. Поширити

Президент України також нагадав, що ця війна не припиниться від політичних заяв — потрібні реальні рішення.