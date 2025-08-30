ЄС висунув Росії чітку умову для розблокування її заморожених активів
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС висунув Росії чітку умову для розблокування її заморожених активів

Каллас

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ та безпеки Кая Каллас офіційно підтвердила, що активи Центрального банку Росії, заморожені на території блоку, після встановлення перемир’я чи підписання мирної угоди, не будуть повертати Москві, поки вона не виплатить Україні всі можливі репарації.

Головні тези:

  • Росія не отримає свої гроші та активи, поки не буде вирішено питання репарацій.
  • Наступні кроки ЄС на цьому шляху визначатимуться результатами дискусій.

ЄС оголосив свою чітку позицію

На переконання очільниці європейської дипломатії, заморожені активи не можна повертати країні-агресорці, поки та не виплатить компенсації Україні за завдану війною шкоду.

Ми бачимо, що Росія не прагне миру, хоча докладається багато дипломатичних зусиль, аби посадити Зеленського та Росію за стіл переговорів. У цьому контексті, оскільки це питання постійно виникає, ми проведемо детальне обговорення питання заморожених активів.

Кая Каллас

Кая Каллас

Представниця ЄС з питань закордонних справ та безпеки

Європейська дипломатка звертає увагу на те, що досі існують певні чутливі аспекти щодо заморожених російських активів.

Саме тому офіційний Брюссель має намір провести дійсно аргументовану дискусію про це, щоб отримати "стратегію виходу" з ситуації.

Ми не можемо навіть уявити, що у випадку перемир’я чи мирної угоди ці активи будуть повернуті Росії, якщо вона не сплатила репарацій, — підкреслила Кая Каллас.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо ударів по Росії
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала Україну 582 засобами повітряного нападу
Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб ЗСУ звітує про шалені втрати армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?