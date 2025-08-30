ЄС висунув Росії чітку умову для розблокування її заморожених активів

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ та безпеки Кая Каллас офіційно підтвердила, що активи Центрального банку Росії, заморожені на території блоку, після встановлення перемир’я чи підписання мирної угоди, не будуть повертати Москві, поки вона не виплатить Україні всі можливі репарації.
Головні тези:
- Росія не отримає свої гроші та активи, поки не буде вирішено питання репарацій.
- Наступні кроки ЄС на цьому шляху визначатимуться результатами дискусій.
ЄС оголосив свою чітку позицію
На переконання очільниці європейської дипломатії, заморожені активи не можна повертати країні-агресорці, поки та не виплатить компенсації Україні за завдану війною шкоду.
Європейська дипломатка звертає увагу на те, що досі існують певні чутливі аспекти щодо заморожених російських активів.
Саме тому офіційний Брюссель має намір провести дійсно аргументовану дискусію про це, щоб отримати "стратегію виходу" з ситуації.
