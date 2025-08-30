ЄС висунув Росії чітку умову для розблокування її заморожених активів

Висока представниця ЄС з питань закордонних справ та безпеки Кая Каллас офіційно підтвердила, що активи Центрального банку Росії, заморожені на території блоку, після встановлення перемир’я чи підписання мирної угоди, не будуть повертати Москві, поки вона не виплатить Україні всі можливі репарації.

ЄС оголосив свою чітку позицію

На переконання очільниці європейської дипломатії, заморожені активи не можна повертати країні-агресорці, поки та не виплатить компенсації Україні за завдану війною шкоду.

Ми бачимо, що Росія не прагне миру, хоча докладається багато дипломатичних зусиль, аби посадити Зеленського та Росію за стіл переговорів. У цьому контексті, оскільки це питання постійно виникає, ми проведемо детальне обговорення питання заморожених активів. Кая Каллас Представниця ЄС з питань закордонних справ та безпеки

Європейська дипломатка звертає увагу на те, що досі існують певні чутливі аспекти щодо заморожених російських активів.

Саме тому офіційний Брюссель має намір провести дійсно аргументовану дискусію про це, щоб отримати "стратегію виходу" з ситуації.