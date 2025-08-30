ЕС выдвинул России четкое условие для разблокирования ее замороженных активов

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас официально подтвердила, что активы Центрального банка России, замороженные на территории блока, после установления перемирия или подписания мирного соглашения, не будут возвращать Москве, пока она не выплатит Украине все возможные репарации.
Главные тезисы
- Россия не получит свои деньги и активы, пока не будет решен вопрос репараций.
- Следующие шаги ЕС на этом пути будут определены результатами дискуссий.
ЕС объявил свою четкую позицию
По убеждению главы европейской дипломатии, замороженные активы нельзя возвращать стране-агрессорке, пока она не выплатит компенсации Украине за нанесенный войной ущерб.
Европейская дипломат обращает внимание на то, что до сих пор существуют определенные чувствительные аспекты замороженных российских активов.
Именно поэтому официальный Брюссель намерен провести действительно аргументированную дискуссию по этому поводу, чтобы получить "стратегию выхода" из ситуации.
