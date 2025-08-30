ЕС выдвинул России четкое условие для разблокирования ее замороженных активов
ЕС выдвинул России четкое условие для разблокирования ее замороженных активов

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и безопасности Кая Каллас официально подтвердила, что активы Центрального банка России, замороженные на территории блока, после установления перемирия или подписания мирного соглашения, не будут возвращать Москве, пока она не выплатит Украине все возможные репарации.

ЕС объявил свою четкую позицию

По убеждению главы европейской дипломатии, замороженные активы нельзя возвращать стране-агрессорке, пока она не выплатит компенсации Украине за нанесенный войной ущерб.

Мы видим, что Россия не стремится к миру, хотя прилагается много дипломатических усилий, чтобы посадить Зеленского и Россию за стол переговоров. В этом контексте, поскольку этот вопрос постоянно возникает, мы проведем подробное обсуждение вопроса о замороженных активах.

Кая Каллас

Кая Каллас

Представительница ЕС по иностранным делам и безопасности

Европейская дипломат обращает внимание на то, что до сих пор существуют определенные чувствительные аспекты замороженных российских активов.

Именно поэтому официальный Брюссель намерен провести действительно аргументированную дискуссию по этому поводу, чтобы получить "стратегию выхода" из ситуации.

Мы не можем даже представить, что в случае перемирия или мирного соглашения эти активы будут возвращены России, если она не оплатит репарации, — подчеркнула Кая Каллас.

