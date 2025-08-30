Трамп планує розгорнути американські приватні армії в Україні — інсайдери

Анонімні джерела видання The Telegraph повідомили, що президент США Дональд Трамп проводить таємні перемовини з лідерами Європи про можливе залучення американських приватних військових компаній (ПВК) до операцій в Україні. Очільник Білого дому хоче, щоб вони будували укріплення, бази та захищали американські інтереси в Україні.

Що відомо про новий план Трампа

Як вдалося дізнатися інсайдерам, очільник Білого дому запропонував таку альтернативу як компроміс після заяви про те, що регулярні війська США не будуть розміщені в Україні.

Що важливо розуміти, ПВК де-факто можуть стати "американським черевиком" в Україні. Це дійсно може стримати Путіна від нового вторгнення.

За задумом, присутність ПВК має стати сигналом для Кремля: будь-яка атака на них може спричинити відповідь США. Європейські чиновники вважають, що це може посилити ефект стримування й одночасно знизити внутрішню опозицію в США проти "іноземного втручання".

Новий план Трампа аналізується у межах глобальних перемовин щодо гарантій безпеки для України. Зокрема обговорюється:

створення буферної зони між Україною та Росією,

розгортання до 30 000 європейських військових,

патрулювання повітряного простору, щоб відкрити українські аеропорти,

формування чорноморської оперативної групи під проводом Туреччини для захисту судноплавства.