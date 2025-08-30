Трамп планує розгорнути американські приватні армії в Україні — інсайдери

Анонімні джерела видання The Telegraph повідомили, що президент США Дональд Трамп проводить таємні перемовини з лідерами Європи про можливе залучення американських приватних військових компаній (ПВК) до операцій в Україні. Очільник Білого дому хоче, щоб вони будували укріплення, бази та захищали американські інтереси в Україні.
Головні тези:
- Трамп шукає альтернативні способи, щоб захистити Україну від нової війни з Росією.
- Фінального рішення з цього приводу президент США ще не ухвалив.
Що відомо про новий план Трампа
Як вдалося дізнатися інсайдерам, очільник Білого дому запропонував таку альтернативу як компроміс після заяви про те, що регулярні війська США не будуть розміщені в Україні.
Що важливо розуміти, ПВК де-факто можуть стати "американським черевиком" в Україні. Це дійсно може стримати Путіна від нового вторгнення.
Новий план Трампа аналізується у межах глобальних перемовин щодо гарантій безпеки для України. Зокрема обговорюється:
створення буферної зони між Україною та Росією,
розгортання до 30 000 європейських військових,
патрулювання повітряного простору, щоб відкрити українські аеропорти,
формування чорноморської оперативної групи під проводом Туреччини для захисту судноплавства.
