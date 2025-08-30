Трамп планує розгорнути американські приватні армії в Україні — інсайдери
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп планує розгорнути американські приватні армії в Україні — інсайдери

Трамп
Джерело:  The Telegraph

Анонімні джерела видання The Telegraph повідомили, що президент США Дональд Трамп проводить таємні перемовини з лідерами Європи про можливе залучення американських приватних військових компаній (ПВК) до операцій в Україні. Очільник Білого дому хоче, щоб вони будували укріплення, бази та захищали американські інтереси в Україні.

Головні тези:

  • Трамп шукає альтернативні способи, щоб захистити Україну від нової війни з Росією.
  • Фінального рішення з цього приводу президент США ще не ухвалив.

Що відомо про новий план Трампа

Як вдалося дізнатися інсайдерам, очільник Білого дому запропонував таку альтернативу як компроміс після заяви про те, що регулярні війська США не будуть розміщені в Україні.

Що важливо розуміти, ПВК де-факто можуть стати "американським черевиком" в Україні. Це дійсно може стримати Путіна від нового вторгнення.

За задумом, присутність ПВК має стати сигналом для Кремля: будь-яка атака на них може спричинити відповідь США. Європейські чиновники вважають, що це може посилити ефект стримування й одночасно знизити внутрішню опозицію в США проти "іноземного втручання".

Новий план Трампа аналізується у межах глобальних перемовин щодо гарантій безпеки для України. Зокрема обговорюється:

  • створення буферної зони між Україною та Росією,

  • розгортання до 30 000 європейських військових,

  • патрулювання повітряного простору, щоб відкрити українські аеропорти,

  • формування чорноморської оперативної групи під проводом Туреччини для захисту судноплавства.

Головна мета — продемонструвати українцям, що ми будемо воювати з вами, якщо Росія знову вторгнеться, — пояснив один з інсайдерів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп ухвалив довгоочікуване рішення щодо ударів по Росії
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС висунув Росії чітку умову для розблокування її заморожених активів
Каллас
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Зеленського і Путіна. Президент України звернувся до США та ЄС
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?