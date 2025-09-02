Трамп виступить із важливою заявою 2 вересня — що відомо

Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше, він у мерзенний, ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що … усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня.