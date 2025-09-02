Трамп виступить із важливою заявою 2 вересня — що відомо

Білий дім офіційно анонсував важливу заяву американського лідера Дональда Трампа. З нею президент США має виступити уже сьогодні — 2 вересня. Це станеться о 21:00 за київським часом.
Головні тези:
- 2 вересня спливає дедлайн, який Трамп визначив Путіну для підписання мирної угоди з Україною.
- Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Штати знову розглянуть можливість введення санкцій проти Росії.
Офіційна заява Трампа 2 вересня — до чого готуватися
Як повідомляє пресслужба Білого дому, виступ президента США запланували на 21:00 за київським часом.
Проте наразі не уточнює, про що саме збирається говорити Дональд Трамп.
Що важливо розуміти, саме 2 вересня спливає термін ультиматуму, який американський лідер дав російському диктатору Володимиру Путіну для укладення мирної угоди з Україною.
На можливу зміну позиції Трампа уже натякнув глава Мінфіну США Скотт Бессент.
За словами останнього, команда президента США цього тижня "дуже уважно" розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії.
Він також додав, що "всі варіанти залишаються на столі", адже нелегітимний глава Кремля лише посилює терор проти України:
