Трамп виступить із важливою заявою 2 вересня — що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп виступить із важливою заявою 2 вересня — що відомо

The White House
Трамп
Read in English

Білий дім офіційно анонсував важливу заяву американського лідера Дональда Трампа. З нею президент США має виступити уже сьогодні — 2 вересня. Це станеться о 21:00 за київським часом.

Головні тези:

  • 2 вересня спливає дедлайн, який Трамп визначив Путіну для підписання мирної угоди з Україною.
  • Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Штати знову розглянуть можливість введення санкцій проти Росії.

Офіційна заява Трампа 2 вересня — до чого готуватися

Як повідомляє пресслужба Білого дому, виступ президента США запланували на 21:00 за київським часом.

Проте наразі не уточнює, про що саме збирається говорити Дональд Трамп.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, саме 2 вересня спливає термін ультиматуму, який американський лідер дав російському диктатору Володимиру Путіну для укладення мирної угоди з Україною.

На можливу зміну позиції Трампа уже натякнув глава Мінфіну США Скотт Бессент.

За словами останнього, команда президента США цього тижня "дуже уважно" розгляне можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

Він також додав, що "всі варіанти залишаються на столі", адже нелегітимний глава Кремля лише посилює терор проти України:

Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкориджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше, він у мерзенний, ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що … усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня.

Скотт Бессент

Скотт Бессент

Глава Мінфіну США

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп планує розгорнути американські приватні армії в Україні — інсайдери
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
"Справжня катастрофа". Cуд США визнав незаконними тарифи Трампа для інших країн
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп обмірковує новий дивний план щодо України та РФ
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?