Трамп обмірковує новий дивний план щодо України та РФ
Трамп
Джерело:  Axios

Як стверджують інсайдери видання Axios, американський лідер Дональд Трамп замислюється про те, щоб на певний час облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими".  

Головні тези:

  • Команда Трампа розчарована відсутністю прогресу після зустрічі з Путіним.
  • Зеленський досі вірить, що президент США не втратив інтересу до переговорного процесу.

Трамп втомився від миротворчих зусиль

З заявою з цього приводу виступив високопосадовець Білого дому, який говорив на умовах анонімності.

За його словами, Дональд Трамп серйозно замислюється про те, щоб поставити на паузу свої дипломатичні зусилля для завершення війни РФ проти України.

Таким чином очільник Білого дому нібито хоче, щоб одна чи обидві сторони почали демонструвати більшу гнучкість.

Ми просто посидимо і поспостерігаємо. Треба дати їм ще повоювати і подивитися, що з того вийде, — заявив інсайдер.

Головна проблема полягає в тому, що команда Трампа розлючена відсутністю прогресу після зустрічі президента США та російського диктатора Путіна на Алясці.

Ба більше, як виявилося, вона звинувачує офіційний Брюссель у тому, що Київ не згоден на більші поступки задля припинення війни.

Тим часом президент України Володимир Зеленський переконаний, що Трамп не втратив інтересу до переговорного процесу довкола російсько-української війни.

