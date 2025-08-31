Трамп обмірковує новий дивний план щодо України та РФ

Як стверджують інсайдери видання Axios, американський лідер Дональд Трамп замислюється про те, щоб на певний час облишити свої зусилля для припинення російсько-української війни – доки сторони "стануть поступливішими".

Трамп втомився від миротворчих зусиль

З заявою з цього приводу виступив високопосадовець Білого дому, який говорив на умовах анонімності.

За його словами, Дональд Трамп серйозно замислюється про те, щоб поставити на паузу свої дипломатичні зусилля для завершення війни РФ проти України.

Таким чином очільник Білого дому нібито хоче, щоб одна чи обидві сторони почали демонструвати більшу гнучкість.

Ми просто посидимо і поспостерігаємо. Треба дати їм ще повоювати і подивитися, що з того вийде, — заявив інсайдер. Поширити

Головна проблема полягає в тому, що команда Трампа розлючена відсутністю прогресу після зустрічі президента США та російського диктатора Путіна на Алясці.

Ба більше, як виявилося, вона звинувачує офіційний Брюссель у тому, що Київ не згоден на більші поступки задля припинення війни.