Українські воїни відсікли "клешні" росіян біля Добропілля

Станом на вечір 30 серпня Сили оборони України змогли зупинити просування російських окупантів у районі Добропілля, що на Донеччині. Окрім того, наголошується, що окремі групи ворога вже відрізані від постачання.
Головні тези:
- Кілька тижнів тому армія РФ активізувала свої дії в напрямку Добропілля.
- Однак українські воїни успішно заблокували їхні спроби просочування на передові лінії.
Як розвивається ситуація біля Допропілля
З офіційною заявою з цього приводу виступив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.
Що важливо розуміти, 11 серпня аналітичний центр DeepState заявив, що армія РФ активізувала просування на напрямку Добропілля, зокрема намагалися закріпитися поблизу траси Добропілля — Краматорськ.
В ОСУВ "Дніпро" чітко дали зрозуміти, що на цьому напрямку ворог намагається просочуватися малими групами повз першу лінію українських позицій.
Уже 16 серпня український лідер Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що другу добу поспіль воїни ЗСУ просуваються на ділянках поблизу Добропілля та Покровська.
Згодом на карті DeepState територія біля Добропілля була позначена як звільнена від російських загарбників.
