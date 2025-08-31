Українські воїни відсікли "клешні" росіян біля Добропілля

Були відсічені ті дві "клешні", які вони (росіяни — ред.) намагаються туди тягнути.Там ще залишаються в посадках групи росіян, але, оскільки вони відрізані від основного постачання, основної своєї маси, це скоріше питання часу — коли вони там закінчаться.