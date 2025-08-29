Коли Україна отримає тисячі ракет від США — дані інсайдерів
Коли Україна отримає тисячі ракет від США — дані інсайдерів

Україна отримає тисячі американських ракет
Read in English
Джерело:  СNN

Як стверджують анонімні джерела СNN, американські далекобійні ракети ERAM, постачання яких ЗСУ схвалив Держдеп США, можуть почати надходити до України вже в 2025 році.

Головні тези:

  • Продаж цих ракет підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США.
  • Данія, Нідерланди та Норвегія профінансують цю угоду Штатів та України.

Україна отримає тисячі американських ракет

Як уже згадувалося раніше, 28 серпня США вперше оголосили про продаж ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) на суму 825 мільйонів доларів.

Команда американського лідера Дональда Трампа не може ігнорувати той факт, що дипломатичні зусилля з припинення війни поки були марними.

За словами інсайдерів, наразі йдеться про можливий продаж до 3 350 ракет ERAM та 3 350 систем глобального позиціонування/інерціальної навігації (GPS/INS EGI)

Якщо продаж відбудеться, то ракети, дальність яких становить 150-280 миль (241-450 км), можуть бути поставлені пізніше цього року.

Поки наразі складно сказати, чи будуть встановлені обмеження на використання ракет.

Офіційний Вашингтон заявляє, що продаж цього озброєння підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка є чинником політичної стабільності та економічного розвитку в Європі.

Що також важливо розуміти, фінансування продажу здійснюватиметься за рахунок внесків Данії, Нідерландів та Норвегії.

