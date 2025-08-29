Когда Украина получит тысячи ракет от США — данные инсайдеров
Когда Украина получит тысячи ракет от США — данные инсайдеров

Украина получит тысячи американских ракет
Источник:  СNN

Как утверждают анонимные источники СNN, американские дальнобойные ракеты ERAM, поставки которых ВСУ одобрил Госдеп США, могут начать поступать в Украину уже в 2025 году.

Главные тезисы

  • Продажа этих ракет поддерживают внешнеполитические и национальные интересы США.
  • Дания, Нидерланды и Норвегия профинансируют это соглашение Штатов и Украины.

Украина получит тысячи американских ракет

Как уже упоминалось ранее, 28 августа США впервые объявили о продаже ракет Extended Range Attack Munition (ERAM) на сумму 825 миллионов долларов.

Команда американского лидера Дональда Трампа не может игнорировать тот факт, что дипломатические усилия по прекращению войны пока были напрасны.

По словам инсайдеров, речь идет о возможной продаже до 3 350 ракет ERAM и 3 350 систем глобального позиционирования/инерциальной навигации (GPS/INS EGI)

Если продажа состоится, то ракеты, дальность которых составляет 150-280 миль (241-450 км), могут быть поставлены позже в этом году.

Пока сложно сказать, будут ли установлены ограничения на использование ракет.

Официальный Вашингтон заявляет, что продажи этого вооружения поддерживают внешнеполитические и национальные интересы США, укрепляя безопасность страны-партнера, которая является фактором политической стабильности и экономического развития в Европе.

Что также важно понимать, финансирование продаж будет осуществляться за счет взносов Дании, Нидерландов и Норвегии.

