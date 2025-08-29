Кремль побил новый позорный антирекорд на фоне войны с Украиной
РФ впервые потратила на войну половину собранных налогов
Источник:  online.ua

Впервые с 24 февраля 2022 г. Кремль потратил на финансирование своей армии и закупки оружия фактически каждый второй рубль, собранный из налогоплательщиков в федеральный бюджет РФ.

Главные тезисы

  • Бремя войны становится для бюджета России все тяжелее и болезненнее.
  • За январь-июнь Минфин РФ собрал 17,584 трлн рублей, а потратил – 21,278 трлн.

РФ впервые потратила на войну половину собранных налогов

К такому выводу пришел научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

Он провел новые расчеты на базе данных системы "Электронный бюджет".

Специалист обращает внимание на то, что доля расходов на войну в доходах казны в первом квартале 2025 года составила 50,1%, а в конце второго — 48,2%.

По его словам, бремя войны становится для бюджета России все более болезненным и ощутимым:

  • в 2022 году военная машина "сожгла" 24,4% поступлений от налогов;

  • в 2023 году — 32,05%,

  • В 2024-м уже 39,05%.

Что важно понимать, предыдущий рекорд был побит в первом квартале 2023 года — 45,4%.

За январь-июнь Минфин РФ собрал 17,584 трлн рублей, а потратил — 21,278 трлн. Из суммы расходов на войну ушло 39,9% за полугодие, а в первом квартале — 41,2%.

Стоит обратить внимание, что эти показатели — абсолютные антирекорды в современной истории страны-агрессорки.

