Разрешение США на удары по России. Зеленский расставил все точки над "i"
Разрешение США на удары по России. Зеленский расставил все точки над "i"

Зеленский
Источник:  online.ua

Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что Украина наносит удары по территории страны-агрессорки России исключительно собственным дальнобойным оружием, поэтому разрешения США ей просто не нужны.

Главные тезисы

  • Зеленский утверждает, что Украина больше не зависит от разрешений США в этом вопросе.
  • ВСУ активно используют дальнобойное оружие отечественного производства.

Украина атакует РФ без разрешений США

Журналисты поинтересовались в украинского лидера, правдивы ли данные иностранных СМИ о якобы запрете США использовать их ракеты ATACMS для ударов по территории России.

По словам главы государства, подобные ограничения больше не обсуждаются.

Дело в первую очередь в том, что Украина на данном этапе войны активно использует дальнобойное оружие отечественного производства.

Мы в последнее время не обсуждаем с Соединенными Штатами такие моменты. Когда-то это было. Вы помните разные сигналы на наши ответные удары после их атак по нашей энергетике. Это было очень давно. Сегодня мы даже об этом не упоминаем.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что важно понимать, недавно издание Wall Street Journal (WSJ) опубликовало новую статью о ходе российско-украинской войны.

СМИ утверждает, что команда главы Пентагона Пита Хегсета уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории страны-агрессорки России.

