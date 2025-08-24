Разрешение США на удары по России. Зеленский расставил все точки над "i"

Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что Украина наносит удары по территории страны-агрессорки России исключительно собственным дальнобойным оружием, поэтому разрешения США ей просто не нужны.
Главные тезисы
- Зеленский утверждает, что Украина больше не зависит от разрешений США в этом вопросе.
- ВСУ активно используют дальнобойное оружие отечественного производства.
Украина атакует РФ без разрешений США
Журналисты поинтересовались в украинского лидера, правдивы ли данные иностранных СМИ о якобы запрете США использовать их ракеты ATACMS для ударов по территории России.
По словам главы государства, подобные ограничения больше не обсуждаются.
Дело в первую очередь в том, что Украина на данном этапе войны активно использует дальнобойное оружие отечественного производства.
Что важно понимать, недавно издание Wall Street Journal (WSJ) опубликовало новую статью о ходе российско-украинской войны.
СМИ утверждает, что команда главы Пентагона Пита Хегсета уже несколько месяцев блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории страны-агрессорки России.
