Разрешение США на удары по России. Зеленский расставил все точки над "i"

Глава государства Владимир Зеленский четко дал понять, что Украина наносит удары по территории страны-агрессорки России исключительно собственным дальнобойным оружием, поэтому разрешения США ей просто не нужны.

Украина атакует РФ без разрешений США

Журналисты поинтересовались в украинского лидера, правдивы ли данные иностранных СМИ о якобы запрете США использовать их ракеты ATACMS для ударов по территории России.

По словам главы государства, подобные ограничения больше не обсуждаются.

Дело в первую очередь в том, что Украина на данном этапе войны активно использует дальнобойное оружие отечественного производства.

Мы в последнее время не обсуждаем с Соединенными Штатами такие моменты. Когда-то это было. Вы помните разные сигналы на наши ответные удары после их атак по нашей энергетике. Это было очень давно. Сегодня мы даже об этом не упоминаем. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, недавно издание Wall Street Journal (WSJ) опубликовало новую статью о ходе российско-украинской войны.