Сырский заявил о зачистке от оккупантов РФ трех сел в Донецкой области

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил об освобождении от российских оккупантов сел Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка Донецкой области.
Главные тезисы
- Главнокомандующий ВСУ генерал Сырский сообщил об успешной зачистке от российских оккупантов трех сел в Донецкой области.
- Освобождение сел Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка произошло благодаря стойкости и храбрости воинов из нескольких военных бригад.
- Александр Сырский наградил лучших воинов за отвагу и преданность в исполнении своих обязанностей на фронте.
ВСУ уволили три села в Донецкой области
24 августа Александр Сырский находится на Покровском направлении.
Сырский заслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке.
Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области — Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку.
