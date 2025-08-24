Сырский заявил о зачистке от оккупантов РФ трех сел в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский заявил о зачистке от оккупантов РФ трех сел в Донецкой области

Александр Сырский
Сырский
Read in English
Читати українською

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил об освобождении от российских оккупантов сел Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка Донецкой области.

Главные тезисы

  • Главнокомандующий ВСУ генерал Сырский сообщил об успешной зачистке от российских оккупантов трех сел в Донецкой области.
  • Освобождение сел Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка произошло благодаря стойкости и храбрости воинов из нескольких военных бригад.
  • Александр Сырский наградил лучших воинов за отвагу и преданность в исполнении своих обязанностей на фронте.

ВСУ уволили три села в Донецкой области

24 августа Александр Сырский находится на Покровском направлении.

Пообщался прежде всего с военнослужащими, длительно держащими оборону Покровска, отражая удары превосходящих сил противника. 25-я воздушно-десантная, 68-я егерская, 32-я и 155-я механизированные бригады. Наградил лучших воинов за стойкость, храбрость и образцовое исполнение воинского долга.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Сырский заслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке.

Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет предоставлена. Вопросы относительно дополнительных боеприпасов, дронов и средств РЭБ решены.

Наши войска успешно контратаковали и зачистили от врага села в Донецкой области — Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский озвучил колоссальные ежесуточные потери армии РФ в войне против Украины
Главнокомандующий ВС Украины
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Обострение на Покровском направлении. Сырский принял экстренное решение
Дополнительные силы ВСУ направляются на Покровское направление
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Угроза наступления России на Херсон существует всегда — Сырский
Херсон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?