Сирський заявив про зачистку від окупантів РФ трьох сіл на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський заявив про зачистку від окупантів РФ трьох сіл на Донеччині

Олександр Сирський
ЗСУ
Read in English

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив про звільнення від російських окупантів сіл Михайлівка, Зелений Гай та Володимирівка на Донеччині.

Головні тези:

  • Головнокомандувач ЗСУ оголосив про звільнення від російських окупантів трьох сіл на Донеччині.
  • Захід України був звільнений завдяки стійкості і хоробрості воїнів з 25-тої повітряно-десантної, 68-ї єгерської, 32-ї та 155-ї механізованої бригад.
  • Генерал Сирський нагородив військовослужбовців за відвагу та відданість у виконанні обов’язків.

ЗСУ звільнили три села на Донеччині

24 серпня Олександр Сирський знаходиться на Покровському напрямку.

Поспілкувався насамперед із військовослужбовцями, які тривалий час тримають оборону Покровська, відбиваючи удари переважаючих сил противника. 25-та повітряно-десантна, 68-ма єгерська, 32-га і 155-та механізовані бригади. Нагородив найкращих воїнів за стійкість, хоробрість та зразкове виконання військового обов’язку.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Сирський заслухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки.

Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені.

Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку.

