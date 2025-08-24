Сирський заявив про зачистку від окупантів РФ трьох сіл на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив про звільнення від російських окупантів сіл Михайлівка, Зелений Гай та Володимирівка на Донеччині.
Головні тези:
- Головнокомандувач ЗСУ оголосив про звільнення від російських окупантів трьох сіл на Донеччині.
- Захід України був звільнений завдяки стійкості і хоробрості воїнів з 25-тої повітряно-десантної, 68-ї єгерської, 32-ї та 155-ї механізованої бригад.
- Генерал Сирський нагородив військовослужбовців за відвагу та відданість у виконанні обов’язків.
ЗСУ звільнили три села на Донеччині
24 серпня Олександр Сирський знаходиться на Покровському напрямку.
Сирський заслухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки.
Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку.
