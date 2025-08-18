Загроза наступу Росії на Херсон існує завжди — Сирський

Російські окупаційні війська наразі не готуються до масштабного наступу на Херсон, однак певна загроза все одно зберігається.
Головні тези:
- Російські окупаційні війська наразі не готуються до масштабного наступу на Херсон, проте загроза залишається.
- У Херсоні ворог зараз зосереджує дії в острівній зоні та в районі мостів, перекинувши один полк і бригаду морської піхоти.
- Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що загроза наступу на Херсон існує постійно, і її необхідно враховувати.
Росія наразі не збирається масштабно атакувати Херсон — Сирський
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
За його словами, у Херсоні ворог зараз зосереджує дії здебільшого в острівній зоні та в районі мостів. Водночас росіяни вже перекинули з цього напрямку один полк і бригаду морської піхоти.
Він додав, що загроза наступу на Херсон "завжди існує, і не треба її скидати з рахунків".
А нещодавно росіяни декілька днів поспіль завдавали ударів по Острівському мосту коригованими авіабомбами. Згодом Херсонська ОВА опублікувала відео з наслідками та продемонструвала наскрізну пробоїну в дорожньому полотні.
