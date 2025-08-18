Загроза наступу Росії на Херсон існує завжди — Сирський

Російські окупаційні війська наразі не готуються до масштабного наступу на Херсон, однак певна загроза все одно зберігається.

Росія наразі не збирається масштабно атакувати Херсон — Сирський

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

За його словами, у Херсоні ворог зараз зосереджує дії здебільшого в острівній зоні та в районі мостів. Водночас росіяни вже перекинули з цього напрямку один полк і бригаду морської піхоти.

Там росіяни проводять активні дії здебільшого в острівній зоні і в районі мостів. Водночас вони перекинули з цього напрямку один полк і бригаду морської піхоти, що свідчить про те, що найближчим часом там (на Придніпровському напрямку) суттєвих наступальних дій не буде. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ, генерал

Він додав, що загроза наступу на Херсон "завжди існує, і не треба її скидати з рахунків".

Російські загарбники від початку широкомасштабного вторгнення регулярно обстрілюють Херсон та область з різних видів озброєння, зокрема з артилерії та дронів. Поширити

А нещодавно росіяни декілька днів поспіль завдавали ударів по Острівському мосту коригованими авіабомбами. Згодом Херсонська ОВА опублікувала відео з наслідками та продемонструвала наскрізну пробоїну в дорожньому полотні.