Угроза наступления России на Херсон существует всегда — Сырский

Российские оккупационные войска не готовятся к масштабному наступлению на Херсон, однако определенная угроза все равно сохраняется.

Россия пока не собирается масштабно атаковать Херсон — Сырский

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

По его словам, в Херсоне враг сейчас сосредотачивает действия в основном на островной зоне и в районе мостов. В то же время россияне уже перебросили по этому направлению один полк и бригаду морской пехоты.

Там россияне проводят активные действия в основном в островной зоне и в районе мостов. В то же время, они перебросили с этого направления один полк и бригаду морской пехоты, что свидетельствует о том, что в ближайшее время там (на Приднепровском направлении) существенных наступательных действий не будет. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ, генерал

Он добавил, что угроза наступления на Херсон "всегда существует, и не нужно ее сбрасывать со счетов".

Российские захватчики с начала широкомасштабного вторжения регулярно обстреливают Херсон и область по разным видам вооружения, в частности из артиллерии и дронов.

А недавно россияне несколько дней подряд наносили удары по Островскому мосту корректируемыми авиабомбами. Впоследствии Херсонская ОВА опубликовала видео с последствиями и продемонстрировала сквозную пробоину в дорожном полотне.