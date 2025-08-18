Угроза наступления России на Херсон существует всегда — Сырский

Российские оккупационные войска не готовятся к масштабному наступлению на Херсон, однако определенная угроза все равно сохраняется.
Главные тезисы
- Российские оккупационные войска не готовятся к масштабному наступлению на Херсон, но угроза всегда присутствует.
- Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что угроза наступления на Херсон существует постоянно, и ее необходимо учитывать.
- Российские захватчики регулярно обстреливают Херсон и область различным вооружением, включая артиллерию и дроны.
Россия пока не собирается масштабно атаковать Херсон — Сырский
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.
По его словам, в Херсоне враг сейчас сосредотачивает действия в основном на островной зоне и в районе мостов. В то же время россияне уже перебросили по этому направлению один полк и бригаду морской пехоты.
Он добавил, что угроза наступления на Херсон "всегда существует, и не нужно ее сбрасывать со счетов".
А недавно россияне несколько дней подряд наносили удары по Островскому мосту корректируемыми авиабомбами. Впоследствии Херсонская ОВА опубликовала видео с последствиями и продемонстрировала сквозную пробоину в дорожном полотне.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-