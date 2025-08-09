Атака дрона РФ по маршрутке под Херсоном — количество пострадавших возросло

Трое сотрудников полиции получили контузии в результате повторного удара российского дрона по автобусу в пригороде Херсона. Всего в результате атаки пострадали 16 человек, двое пассажиров погибли.

Трое полицейских пострадали в результате атаки дрона РФ по маршрутке под Херсоном

Как напомнили правоохранители, около 8 часов утра 9 августа российский FPV-дрон ударил по рейсовому автобусу.

По словам начальника Херсонского областного главка полиции Романа Козьякова, на подъезде к поселку Инженерное в транспортное средство попал вражеский беспилотник.

На месте погибли двое гражданских, еще 16 получили ранения разной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Всех раненых и невредимых пассажиров полицейские сразу доставили в укрытие, после чего эвакуационные автомобили полиции, кареты "скорой" и неравнодушные водители перевезли их в Херсон.

При попытке полицейских извлечь из автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона. В результате трое сотрудников полиции претерпели контузии.