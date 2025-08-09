Атака дрона РФ по маршрутке под Херсоном — количество пострадавших возросло

Трое сотрудников полиции получили контузии в результате повторного удара российского дрона по автобусу в пригороде Херсона. Всего в результате атаки пострадали 16 человек, двое пассажиров погибли.
Главные тезисы
- В результате атаки дрона РФ по автобусу под Херсоном пострадали 16 человек, включая двух погибших пассажиров.
- Трое сотрудников полиции получили контузии при попытке извлечения тел погибших из транспортного средства.
- Правоохранители начали следственные действия по данному военному преступлению, обеспечивая безопасность пострадавших.
Трое полицейских пострадали в результате атаки дрона РФ по маршрутке под Херсоном
Как напомнили правоохранители, около 8 часов утра 9 августа российский FPV-дрон ударил по рейсовому автобусу.
По словам начальника Херсонского областного главка полиции Романа Козьякова, на подъезде к поселку Инженерное в транспортное средство попал вражеский беспилотник.
На месте погибли двое гражданских, еще 16 получили ранения разной степени тяжести, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Всех раненых и невредимых пассажиров полицейские сразу доставили в укрытие, после чего эвакуационные автомобили полиции, кареты "скорой" и неравнодушные водители перевезли их в Херсон.
При попытке полицейских извлечь из автобуса тела погибших произошло повторное попадание FPV-дрона. В результате трое сотрудников полиции претерпели контузии.
Продолжаются необходимые следственные действия по документированию очередного военного преступления РФ.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-