Россияне убили 7 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили 7 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Что известно о ситуации в Донецкой и Херсонской областях
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Местные власти сообщают, что в результате атак российских захватчиков в Донецкой и Херсонской областях погибли семь мирных жителей. Более того, еще 20 гражданских получили ранения.

Главные тезисы

  • Россияне продолжают убивать все больше гражданских украинцев.
  • В течение ночи 2-3 августа РФ совершила новую комбинированную атаку на Украину.

Что известно о ситуации в Донецкой и Херсонской областях

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщает, что в течение 2 августа российские захватчики убили 5 жителей в Донецкой области: 2 в Константиновке, по 1 в Северском, Покровском и Райском.

Кроме того, указано, что еще 11 мирных жителей региона за сутки получили ранения.

В частности, семь в Дружковке, двое в Славянске, по одному в Константиновке и Северске.

Херсонская областная военная администрация официально подтвердила, что из-за российской агрессии в регионе 2 человека погибли, еще 11 — получили ранения.

В частности, один из них — в Херсоне утром в воскресенье. В результате вражеских обстрелов 69-летний мужчина получил взрывную травму, обломочные ранения ноги и головы.

Стоит также отметить, что в течение ночи 2 и 3 августа Россия осуществляла атаки на мирные украинские города и села 83 средствами воздушного нападения.

Силы ПВО смогли успешно обезвредить 61 вражескую цель в разных регионах страны.

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