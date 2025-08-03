Россияне убили 7 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Местные власти сообщают, что в результате атак российских захватчиков в Донецкой и Херсонской областях погибли семь мирных жителей. Более того, еще 20 гражданских получили ранения.
Главные тезисы
- Россияне продолжают убивать все больше гражданских украинцев.
- В течение ночи 2-3 августа РФ совершила новую комбинированную атаку на Украину.
Что известно о ситуации в Донецкой и Херсонской областях
Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщает, что в течение 2 августа российские захватчики убили 5 жителей в Донецкой области: 2 в Константиновке, по 1 в Северском, Покровском и Райском.
Кроме того, указано, что еще 11 мирных жителей региона за сутки получили ранения.
В частности, семь в Дружковке, двое в Славянске, по одному в Константиновке и Северске.
Херсонская областная военная администрация официально подтвердила, что из-за российской агрессии в регионе 2 человека погибли, еще 11 — получили ранения.
Стоит также отметить, что в течение ночи 2 и 3 августа Россия осуществляла атаки на мирные украинские города и села 83 средствами воздушного нападения.
Силы ПВО смогли успешно обезвредить 61 вражескую цель в разных регионах страны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-