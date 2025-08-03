Росіяни вбили 7 цивільних на Донеччині та Херсонщині

Місцева влада повідомляє, що внаслідок атак російських загарбників у Донецькій та Херсонській областях загинули семеро мирних мешканців. Ба більше, ще 20 цивільних отримали поранення.
Головні тези:
- Росіяни продовжують вбивати дедалі більше цивільних українців.
- Протягом ночі 2-3 серпня РФ здійснила нову комбіновану атаку на Україну.
Що відомо про ситуацію на Донеччині та Херсонщині
Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляє, що протягом 2 серпня російські загарбники вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Сіверську, Покровську і Райському.
Окрім того, наголошується, що ще 11 мирних мешканців регіону за добу дістали поранення.
Зокрема, семеро у Дружківці, двоє у Слов’янську, по одному в Костянтинівці та Сіверську.
Херсонська обласна військова адміністрація офіційно підтвердила, що через російську агресію у регіоні 2 людини загинули, ще 11 — дістали поранення.
Варто також зазначити, що протягом ночі 2 та 3 серпня Росія здійснювала атаки на мирні українські міста та села 83-ма засобами повітряного нападу.
Сили ППО змогли успішно знешкодити 61 ворожу ціль у різних регіонах країни.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-