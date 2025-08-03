Росіяни вбили 7 цивільних на Донеччині та Херсонщині

Місцева влада повідомляє, що внаслідок атак російських загарбників у Донецькій та Херсонській областях загинули семеро мирних мешканців. Ба більше, ще 20 цивільних отримали поранення.

Що відомо про ситуацію на Донеччині та Херсонщині

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляє, що протягом 2 серпня російські загарбники вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Сіверську, Покровську і Райському.

Окрім того, наголошується, що ще 11 мирних мешканців регіону за добу дістали поранення.

Зокрема, семеро у Дружківці, двоє у Слов’янську, по одному в Костянтинівці та Сіверську.

Херсонська обласна військова адміністрація офіційно підтвердила, що через російську агресію у регіоні 2 людини загинули, ще 11 — дістали поранення.

Зокрема, один з них — у Херсоні вранці в неділю. Внаслідок ворожого обстрілу 69-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та голови. Поширити

Варто також зазначити, що протягом ночі 2 та 3 серпня Росія здійснювала атаки на мирні українські міста та села 83-ма засобами повітряного нападу.