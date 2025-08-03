Росіяни вбили 7 цивільних на Донеччині та Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вбили 7 цивільних на Донеччині та Херсонщині

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Що відомо про ситуацію на Донеччині та Херсонщині

Місцева влада повідомляє, що внаслідок атак російських загарбників у Донецькій та Херсонській областях загинули семеро мирних мешканців. Ба більше, ще 20 цивільних отримали поранення. 

Головні тези:

  • Росіяни продовжують вбивати дедалі більше цивільних українців.
  • Протягом ночі 2-3 серпня РФ здійснила нову комбіновану атаку на Україну.

Що відомо про ситуацію на Донеччині та Херсонщині

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляє, що протягом 2 серпня російські загарбники вбили 5 жителів Донеччини: 2 у Костянтинівці, по 1 у Сіверську, Покровську і Райському.

Окрім того, наголошується, що ще 11 мирних мешканців регіону за добу дістали поранення.

Зокрема, семеро у Дружківці, двоє у Слов’янську, по одному в Костянтинівці та Сіверську.

Херсонська обласна військова адміністрація офіційно підтвердила, що через російську агресію у регіоні 2 людини загинули, ще 11 — дістали поранення.

Зокрема, один з них — у Херсоні вранці в неділю. Внаслідок ворожого обстрілу 69-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги та голови.

Варто також зазначити, що протягом ночі 2 та 3 серпня Росія здійснювала атаки на мирні українські міста та села 83-ма засобами повітряного нападу.

Сили ППО змогли успішно знешкодити 61 ворожу ціль у різних регіонах країни.

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