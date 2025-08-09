Армия РФ атаковала маршрутку вблизи Херсона — есть погибшие и пострадавшие

9 августа, около 08:30, в пригороде Херсона российские захватчики совершили атаку на маршрутный автобус. Для этого они использовали ударный дрон. Согласно последним данным, погибли два человека, еще шестеро получили ранения.
Главные тезисы
- Армия РФ регулярно атакует общественный транспорт.
- Враг ежедневно убивает десятки мирных украинцев в разных уголках страны.
В Херсонской области есть жертвы после новой атаки РФ
Об очередном военном преступлении россиян сообщает Херсонская областная прокуратура.
9 августа 2025 года, около 08:30, российские оккупанты нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по маршрутному автобусу, который двигался в пригороде Херсона.
Согласно последним данным, в результате атаки погибли двое гражданских.
Кроме того, сообщается, что еще шесть мирных жителей региона получили ранения разной степени тяжести. Данные уточняются.
Местные власти обращают внимание на то, что все пострадавшие при обстреле находились внутри транспортного средства.
Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают фиксировать и документировать военные преступления, совершенные вооруженными силами РФ.
